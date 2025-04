Xbox spielen ohne Xbox: Jetzt ist es möglich!

Moderne Smart-TVs verfügen hinter ihren Displays zumeist über leistungsstarke Prozessoren, die nicht nur für eine flüssige Wiedergabe hochaufgelöster Inhalte sorgen. Viele dieser potenten Fernseher bieten weitere Möglichkeiten, um den auf der Couch sitzenden Zuschauer zu unterhalten – dazu zählen auch Spiele. LG knüpft an dieser Stelle an. Auf den Smart-TVs des Herstellers sollen künftig jedoch nicht nur einfache Casual Games zur Verfügung stehen. Über das sogenannte Gaming-Portal sowie über die LG-Apps wird eine spezielle Xbox-App bereitgestellt, die das Tor zum Cloud-Gaming-Angebot der zur Microsoft-Gruppe gehörenden Xbox-Plattform öffnet.

Xbox-App zunächst als Beta für sehr neue Geräte

Zunächst wird der Zugang lediglich als Beta-Version auf geeigneten Geräten in 25 Ländern weltweit installiert. Weitere Länder sollen jedoch schon in Kürze folgen. Dabei soll auch eine weitere große Hürde abgeschwächt werden: Bisher muss auf den smarten Fernsehern das konzerneigene Betriebssystem webOS 24 installiert sein, sodass die App nur auf recht neuen Geräten genutzt werden kann. Künftig sollen auch ältere Versionen unterstützt werden.

Zu den weiteren Anforderungen macht LG keine Angaben. Allerdings dürften sich diese – abgesehen von einer schnellen Internetverbindung – in Grenzen halten. Denn ein großer Vorteil des Cloud-Gamings liegt darin, dass die Spiele nicht lokal ausgeführt werden. Sie werden vielmehr direkt von einem Server auf die LG-Fernseher gestreamt.

Selbst AAA-Titel können gespielt werden

Damit kann LG eine breite Auswahl an Spielen von Publishern wie Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang oder den Xbox Game Studios bieten. Laut Ankündigung sind darunter auch zahlreiche anspruchsvolle AAA-Titel, die in 4K-Auflösung auf den Smart-TVs dargestellt werden.

Neben Call of Duty: Black Ops 6 sollen populäre Spiele wie Avowed oder South of Midnight verfügbar sein. Darüber hinaus können Abonnenten des Game Pass Ultimate eine Auswahl an Spielen streamen, die sie bereits besitzen – darunter etwa NBA 2K25 oder Hogwarts Legacy.

Das leise Ende der Spielkonsole?

Für Microsoft eröffnet sich mit diesem Schritt ein weiterer Kanal, um die auf der Xbox-Plattform angebotenen Spiele zu vertreiben und die Attraktivität des zugehörigen Abo-Modells zu steigern.

Gleichzeitig macht sich der Konzern unabhängiger von seinen Konsolen, die zuletzt nicht die erhofften Erfolge erzielen konnten. Die aktuelle Generation bleibt trotz des umfassenden Spiele-Angebots in Sachen Verkaufszahlen hinter dem großen Konkurrenten, Sonys PlayStation 5, zurück. Auch über ein mögliches Ende der Xbox-Konsole selbst wurde bereits spekuliert.