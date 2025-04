Wer zuletzt lacht, lacht am besten: Bullys Erfolgshit geht in die nächste Runde

Michael „Bully“ Herbig ist bekannt für Humorvolles. Was der Münchener anpackt, wird in der Regel zum Erfolg. So bringt Bully in diesem Jahr nicht nur nach mehr als 20 Jahren eine Fortsetzung des Kinohits „Der Schuh des Manitu“. Auch die Erfolgsserie „LOL – Last One Laughing“ geht in eine neue Runde.

„LOL“ ist zurück: Der Wettbewerb um den letzten Lacher

Es ist wieder so weit: Bully Herbig lädt verschiedene Stars in seine Sendung ein und macht vor allem eines: Seine Gäste aus dem Kontrollraum ganz genau beobachten. Denn auch in der nun startenden, sechsten Staffel geht es darum, nicht zu lachen. Das ist schwierig, denn die Hauptaufgabe der Kandidaten ist es, sich mit sämtlichen Mitteln zum Lachen zu bringen.

In der nunmehr sechsten Staffel der Comedy-Sendung kommen insgesamt zehn Stars und Sternchen der deutschen Fernsehwelt zusammen – manche sogar zum zweiten Mal:

Ariane Alter

Riccardo Simonetti

Jürgen Vogel

Hazel Brugger

Till Reiners

Lutz van der Horst

Helene Bockhorst

Ralf Schmitz

Florian David Fitz

Giovanni Zarrella

Wie schon in den vorangegangenen Staffeln ist auch hier das Ziel, sich das Lachen bis zum letztmöglichen Zeitpunkt zu verkneifen und so die Staffel von „LOL“ zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen Gewinn von 50.000 Euro, der einem guten Zweck gespendet wird. Die fünfte Staffel gewann Komikerin Mirja Boes, die das Preisgeld mit dem Zweitplatzierten Ralf Schmitz teilte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Last One Laughing“: Hier siehst du Staffel 6

Ab sofort kannst du die sechste Staffel von „LOL – Last One Laughing“ sehen. Wie gewohnt läuft die Comedy-Show exklusiv bei Amazon Prime Video. Dabei landen bei dem Staffelstart am 17. April gleich die ersten zwei Folgen auf der Streaming-Plattform, während Folge 3 und 4 am 24. April folgen. Eine Woche später, also am 1. Mai, folgen dann Folge 5 sowie das Staffelfinale.