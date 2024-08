Einer der größten deutschen Filme bekommt jetzt eine Fortsetzung

Nicht nur in Hollywood produziert man Kino-Hits, sondern auch hierzulande, in Deutschland. Zu den bekanntesten Filmen in Deutschland zählt die mittlerweile fast 24 Jahre alte Kult-Komödie „Der Schuh des Manitu“, die damals über zwölf Millionen Kinobesucher angezogen hat. Auch Spielfilme wie „Traumschiff Surprise – Periode 1“, „Otto – Der Film“ und viele weitere belegen einen Platz in diesem Ranking von Moviepilot. Nach einer Wartezeit von über zwei Dekaden kündigt Michael „Bully“ Herbig, der im Film in die Rolle des Winnetouch schlüpft und zudem mitverantwortlich für das Drehbuch ist, eine Fortsetzung des deutschen Kult-Films an.

„Das Kanu des Manitu“: Wann erscheint der zweite Teil?

Der neue Film trägt den Namen „Das Kanu des Manitu“. Besonders an der Fortsetzung ist, dass die bekannten Rollen, Abahachi, Ranger und Dimitri, zurückkehren. Sie werden in diesem Film von Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian verkörpert. Das Trio hat bereits in der „Bullyparade“ zusammengearbeitet. Doch worum geht es in „Das Kanu des Manitu“?

Ranger, Abahachi und Dimitri begeben sich erneut auf eine abenteuerreiche Reise. Ihr Ziel ist es, das legendäre Kanu des Manitu zu stehlen, doch Abahachi und Ranger werden von einer Bande in eine Falle gelockt. Da die Kriminellen dasselbe Ziel haben, drohen sie nun den beiden bald vom Galgen zu hängen. Jetzt hängt alles von Dimitri ab, schafft er es, seine Freunde vor dem Tode zu bewahren und ist die eigentliche Rettung nur ein Teil eines großen Plans? Bislang wurde noch kein Teaser-Trailer veröffentlicht. Der Film „Das Kanu des Manitu“ erscheint erst im nächsten Jahr. Das geht aus einem Bericht der Stern hervor.

Wann beginnen die Dreharbeiten des Films?

Noch im Laufe dieses Jahres beginnen laut dem Magazin die Dreharbeiten von „Das Kanu des Manitu“. Gleichzeitig erscheint im Oktober 2024, pünktlich zu Halloween, ein Special der erfolgreichen Prime-Video-Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“. Die erste Staffel dieser Sendung ist auf Amazon Prime Video am 1. April 2021 erschienen, vor rund drei Jahren.