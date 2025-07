Amazon: Gratis-Dienst verschwindet im August für immer

Durch die Auflösung der Freevee-App verfolgt Amazon den im vergangenen Jahr angekündigten Plan, sein Streaming-Angebot auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Alle Inhalte des kostenlosen, werbefinanzierten Services Freevee werden vollständig zu Prime Video übertragen. Die Filme und Serien bleiben dort weiterhin ohne zusätzliche Kosten zugänglich – selbst für Nutzer ohne Prime-Mitgliedschaft.

Freevee: Nutzer werden über Abschaltung informiert

Laut übereinstimmenden Medienberichten informiert Amazon seine Nutzer derzeit offiziell über die bevorstehende Abschaltung von Freevee per Mitteilung in der App. Die Anwendung wird bis August 2025 noch nutzbar sein. Nach diesem Zeitpunkt sind die Inhalte ausschließlich auf Prime Video erhältlich – kostenlos und mit Werbung.

Ursprünglich 2019 als IMDb Freedive (das Kürzel steht für Internet Movie Database) gestartet und kurz darauf in IMDb TV umbenannt, erfolgte schon 2022 die nächste Umbenennung in Freevee. Der Service war in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich verfügbar und bot eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten. Aufgrund des kostenlosen Zugangs zu ausgewählten Prime Video Originals erfreute sich Freevee großer Beliebtheit.

Endgültige Abschaltung kommt nicht überraschend

Bereits im November 2024 hatte Amazon angekündigt, Freevee mittelfristig einzustellen, um den Streaming-Service zu vereinfachen. Prime Video hatte sich zu Beginn des gleichen Jahres neu aufgestellt und zeigt seitdem auch im Basisangebot Werbeeinblendungen. Für ein werbefreies Erlebnis müssen Nutzer einen zusätzlichen Beitrag von 2,99 Euro pro Monat zahlen. Zuletzt war Prime Video negativ aufgefallen, weil die Anzahl an Werbeeinblendungen erhöht wurde.

Der Rückzug aus Deutschland ist übrigens auch schon in vollem Gange. Hierzulande lässt sich die Freevee-App aus dem App-Store von Google schon nicht mehr herunterladen. Für iPhones und iPads ist sie noch verfügbar. Die Freevee-Homepage leitet bereits auf das Angebot von Prime Video um.

