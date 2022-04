Amazon mit neuem Angebot: Das steckt hinter Freevee

Bereits seit Längerem konnten Nutzer in den USA und Großbritannien von Amazons kostenlosem Streaming-Dienst IMDb TV profitieren. Ab dem 27. April erhält der Amazon-Dienst ein Rebranding auf den Namen Freevee. Passend dazu startet der US-Versandhändler mit dem neuen Angebot auch in Deutschland. Das kannst du von dem kostenlosen Streaming-Dienst erwarten.

Amazons kostenloser Streaming-Dienst kommt nach Deutschland

Im Laufe dieses Jahres möchte Amazon mit seinem neuen Angebot in Deutschland Einzug halten. Innerhalb der letzten zwei Jahre verzeichnete der werbefinanzierte Streaming-Service ein hohes Wachstum in den USA. Mittlerweile besitzt Freevee dort die dreifache Menge an monatlich aktiven Nutzern. Einer der Gründe für die schnelle Verbreitung des Service ist der Zugriff über viele Plattformen. Sowohl Smart TVs als auch mobile Endgeräte können Freevee bequem streamen. Da sich das Angebot über Werbung finanziert, müssen Anwender keine zusätzlichen Kosten tragen. Überraschend ist dieses Ergebnis nicht. Vor einigen Wochen führte der Außenwerbevermarkter Goldbach Germany für die DACH-Region eine Advanced TV-Studie zu diesem Thema durch. Die Umfrage mit Nutzern von Streaming-Diensten kam zu dem Schluss, dass zwei von drei Nutzern Werbung für kostenloses Streaming akzeptieren.

Den Eindruck, dass die Nutzung an werbegestützten Inhalten zunimmt, teilt auch Ashraf Alkarmi, der Leiter von Amazon Freevee. Aus diesem Grund habe sich das Unternehmen auch für sein Rebranding von Amazons IMDb TV zu Amazon Freevee entschieden. Der Name zeige deutlich, wen das Unternehmen darstelle: Einen einfach zu navigierenden Streamingdienst, der Nutzern kostenlos zur Verfügung steht. Und das, wann und wo immer sie wollen – so, wie es für Streaming-Anbieter heute zum guten Ton gehört.

Amazon Freevee fügt stets weitere Original-Filme zu seinem Angebot hinzu. In diesem Zuge kündigte der Streaming-Service auch die romantische Komödie Love Accidentally mit Brenda Song und Aaron O’Connell an. Insgesamt möchte Amazon Freevee sein Angebot an Originals 2022 um 70 Prozent ausbauen. Darunter soll es unter anderem ein Spin-off zur Amazon Original Serie Bosch: Legacy geben, die als längste laufende Serie bei Prime Video gilt. Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios, sieht in der Qualität der kostenlosen Inhalte einen wichtigen Faktor für den Erfolg von Amazon Freevee.

Amazons mit neuem Angebot: Freevees Chancen in Deutschland

Angesichts der Ergebnisse von Umfragen und der Tatsache, dass Nutzer von jeher vom Fernsehprogramm Werbung gewohnt sind, stehen die Chancen gut, dass das Konzept sich auch in Deutschland durchsetzen kann. Bei den vielen Streaming-Abonnements, die Anwender durchschnittlich abgeschlossen haben, hätte ein bezahlter Streaming-Dienst schlechtere Chancen. In der TV-Studie von Goldbach Germany etwa zeigte sich, dass Befragte im Schnitt 2,3 kostenpflichtige und 3,2 kostenfreie Streaming-Apps nutzen. Im Durchschnitt benutzen Konsumenten also einen kostenlosen Service mehr als kostenpflichtige Services. Da Nutzer für Amazon Freevee kein zusätzliches Geld investieren müssen, werden sicher viele den zukünftigen Streaming-Service austesten. Die Vielfalt und Qualität der Inhalte wird jedoch darüber entscheiden, wie viele Nutzer langfristig bei Amazon Freevee bleiben werden.