Amazon Spring Deals: Smart TVs und weitere TV-Produkte von Nokia jetzt bis zu 20 Prozent günstiger

Bei den Spring Deals von Amazon kannst du jetzt beim Kauf von Nokia TV-Produkten sparen. Was dahinter steckt? Du bekommst bis zu 20 Prozent Rabatt auf verschiedene Nokia Smart TVs mit einer Bildschirmdiagonale von 24 bis 75 Zoll sowie zwei Nokia QLED Smart TVs mit 58 respektive 65 Zoll. Außerdem ist die Nokia Streaming Box 8000 reduziert sowie ein Nokia Terrestrial (DVB-T2) und Satellite (DVB-S2) Receiver.

Nokia Smart TVs von klein bis groß im Angebot

Der kleinste Nokia Smart TV im Angebot hat eine Display-Diagonale von 24 Zoll (HD Ready) und spricht damit Nutzer mit kleinen Räumen oder dem Bedürfnis eines Zweit-Fernsehers im Kleinformat an. Darf es etwas mehr sein? Dann wartet der größte Nokia Smart TV mit 75 Zoll auf und macht dein Zuhause zum Heimkino. Hier steckt so einiges drin, was die Herzen von Film- und Fernsehfreunden höher schlagen lässt. Denn hiermit bekommst du einen Fernseher, der mit 4K UHD auflöst und HDR10 unterstützt. Und auch die Lautsprecher können es dank Dolby Audio sowie DTS-Unterstützung mit satten Kinosound aufnehmen. Über die Android-Oberfläche hast du Zugriff auf über 7.000 Apps von Google Play, mit denen du bequem dein Lieblingsprogramm streamen kannst.

Du möchtest noch kräftigere Farben, eine beeindruckende Helligkeit, satten Sound, Bass und dynamische Klangqualität? Dann hast du bei den Spring Deals den Nokia QLED Smart TV mit 58 Zoll oder 65 Zoll zur Auswahl. Beide Geräte kommen jeweils mit 4K-UHD-Auflösung sowie HDR-Technik. Dadurch ist das Bild nicht nur gestochen scharf, sondern auch Bewegungen sehen besonders flüssig aus. Zusätzlich kannst du dich dank Dolby Digital 5.1 auf ein sattes Audioerlebnis freuen. So verpasst du bei deinen Lieblingsfilmen oder auch bei Sportsendungen kein Detail mehr.

Amazon Spring Deals: Mit dieser Technik streamst du deine Serien, Filme und TV-Sendungen

Ebenfalls reduziert bei den Amazon Spring Deals ist die Nokia Streaming Box 8000. Die lohnt sich für dich, wenn du noch keinen Smart TV hast, aus deinem bestehenden Fernseher aber einen machen möchtest. Sie lässt sich leicht einrichten und funktioniert mit jedem TV, der über einen HDMI- oder analogen Audio-Video-Anschluss verfügt. Über die Nokia Streaming Box schaust du deine Lieblingssendungen bei Netflix, Disney+, Prime Video und Co. in 4K. Wir hatten die TV-Box bereits im Test – hier kannst du den ganzen Bericht lesen.

Weiterhin sind Nokia Terrestrial und Satellite Receiver für den Empfang von tausenden Fernsehsendern im Angebot. Diese lassen sich mit einem der TVs aus dem Angebot nutzen oder mit deinem bestehenden Gerät.