In der Chefetage von Amazon scheint ein bedeutendes Umdenken stattgefunden zu haben. Lange galt der US-amerikanische Versandhändler als Service-Weltmeister, der insbesondere seine Prime-Kunden verwöhnt. Doch damit scheint es endgültig vorbei zu sein. In den zurückliegenden Jahren wurde das Prime-Abo in Deutschland nämlich immer weiter beschnitten. So wurde etwa die beliebte Prime Visa-Kreditkarte ersatzlos gestrichen. Bei Prime Video wird auch zahlenden Kunden Werbung gezeigt. Und jetzt wird auch die Rückgabefrist, bei Amazon als Rückgabegarantie bezeichnet, drastisch verkürzt.

Amazon: Rücksendefrist verkürzt sich auf 14 Tage

Bisher gewähren Amazon und gewerbliche Marketplace-Händler für die meisten Artikel eine 30-tägige Rückgabegarantie an. Während der Weihnachtszeit wird sie in der Regel sogar deutlich ausgeweitet. Doch an der grundsätzlichen Rückgabefrist von 30 Tagen möchte man offenbar nicht länger festhalten. In einem Schreiben kündigte der Handelsriese schon vor einigen Wochen an, dass sich die Rückgabefrist für Kunden ab dem 25. März 2024 von 30 auf 14 Tage verkürzt; beginnend ab dem Tag der Lieferung. Betroffen sind die folgenden Kategorien:

Bürobedarf

Computer

drahtlose Produkte

Elektronik

Kamera

Musik und Video / DVD

Videospiele

Ausgeschlossen sind Geräte, die Amazon unter eigenem Namen verkauft. Also beispielsweise Echo-Lautsprecher oder Fire-TV-Produkte. Auch für Amazon-Renewed-Produkte, also generalüberholte Artikel, soll die neue Regelung nicht gelten. Weiter heißt es wörtlich: „Um den Kunden ein einheitliches Einkaufserlebnis zu bieten, gilt diese Änderung für alle bei Amazon verkauften Kategorien, unabhängig vom Versandkanal. Die neue Rückgabefrist wird automatisch auf der Detailseite jedes Produkts angezeigt.“ Ab sofort können Kunden 14 Tage nach dem Tag der Lieferung keine Rücksendung mehr beantragen.

Neue Retouren-Regeln sorgen für Angleichung an geltendes Recht

Mit dem Schritt gleicht Amazon seine Rücksenderegeln übrigens an geltendes Recht an. Denn bei einem Online-Kauf eines nicht personalisierten Produkts muss es ein Händler in Deutschland für 14 Tage erlauben, ein Produkt zurückschicken zu können. Die bisher gültigen 30 Tage waren also eine freiwillige Erweiterung des Services. Marketplace-Händler, die von Amazon ihre Waren verschicken lassen, haben die Möglichkeit, ihren Kunden weiterhin eine verlängerte Rückgabefrist anzubieten. Nach mehr als 14 Tagen muss ein erlaubter Rückversand dann aber direkt zum Händler erfolgen. Eine Retoure in eines der Logistikzentren von Amazon ist dann nicht mehr möglich.

Ein Sprecher von Amazon teilte auf Anfrage mit: „Wir werden das Rückgabefenster für ausgewählte Produkte im Elektronik-Bereich anpassen. Das Rückgaberecht und Rückgabedatum werden weiterhin deutlich gekennzeichnet unter dem Produktpreis zu finden sein.“

Jetzt weiterlesen Amazon: Prime Video lässt abgefahrene Neuheiten von der Leine