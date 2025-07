MediaMarkt und Saturn starten neuen Service mit vielen Vorteilen für Kunden

Seit dem Zusammenschluss von MediaMarkt und Saturn halten die beiden Elektrokonzerne einige Überraschungen für Kunden bereit. Erst kürzlich erfolgte die Zusammenlegung der Treueprogramme zugunsten von Kunden. Jetzt geht ein weiterer Service an den Start, der einige Wartezeiten verkürzen könnte.

MediaMarkt und Saturn starten Terminbuchung für persönliche Beratung

Wer kennt das nicht? Du hast eine Frage zu einem Produkt, die sich nicht auf den ersten Blick aus den Informationsschildern am Gerät oder auf der Verpackung beantworten lässt. Doch Kundenberater sind rar gesät und vermutlich längst mit einem anderen Kunden im Beratungsgespräch. So viel zu deinem Vorhaben, noch schnell nach dem Feierabend ein wichtiges Gerät zu besorgen, das du schon zum morgigen Tag im Einsatz haben möchtest. Genau hier soll der neue Service der Technikriesen eingesetzt werden.

MediaMarkt und Saturn testen neue Möglichkeiten, wieder mehr Kontakt zu ihren Kunden zu pflegen. Dazu gehört ein neues Buchungssystem für eine persönliche Beratung im Markt. Dabei kannst du dir nicht nur ein Zeitfenster sichern, in dem ein Kundenberater für dich verfügbar sein soll. Das Ganze beginnt bereits mit einem Empfang am Eingang und einer direkten Begleitung zu deinem jeweiligen Ansprechpartner. Dieser neue Service soll dabei eine feste Rolle im Konzept der Unternehmen einnehmen. Im Vordergrund steht es, die Verbindung zwischen Elektrohandel und Kunden zu verstärken. Dazu gehören nicht nur Termine für die Beratung vor Ort, sondern ebenso ein fester Ansprechpartner, der auch nach dem Kauf noch zur Verfügung steht.

Service soll fester Bestandteil in allen Filialen bundesweit werden

Dabei haben sich die Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis Ende 2025 soll dieses Angebot bundesweit in allen Filialen verfügbar sein. Dieser Vorstoß dürfte wohl die Antwort des stationären Handels auf den Druck durch Online-Anbieter wie Amazon sein. Gerade in der Elektronikbranche ist eine Beratung zu Produkten für Kunden noch immer wichtig. Mit der Terminbuchung möchte man Kunden den Besuch der lokalen Filiale wieder attraktiver gestalten, indem Ärgernisse wie Wartezeiten umgangen werden. Insbesondere wer nach Feierabend seine Elektronik besorgt oder in Großstädten mit vielen Kunden in Märkten lebt, dürfte den neuen Service bald zu schätzen wissen. Dabei sind MediaMarkt und Saturn nicht die ersten Unternehmen, die mit diesem Ansatz brillieren. Schon heute ist es üblich, dass sich Kunden bei Banken vorab Termine buchen können. Auch das schwedische Möbelhaus IKEA nutzt für die Küchenplanung ein festes Terminsystem für seine Kundschaft.

