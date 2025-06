Tschüss Verspätung: Deutsche Bahn mit neuem Geschwindigkeitsrekord

Am 28. Juni 2025 auf der Strecke zwischen Erfurt und Leipzig war es so weit: Mit 405 km/h stellt ein ICE der Deutschen Bahn einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Seit den ersten ICE-Versuchsfahrten im Jahr 1988 war kein Zug in Deutschland mehr so schnell unterwegs. Auch bei der aktuellen Rekordfahrt waren keine Passagiere an Bord. Die Fahrt hatte einen anderen Zweck.

Neuer ICE für Deutschland im Test?

Erreicht wurde der neue Rekord von einem ICE S. Dabei handelt es sich um einen Versuchszug, der schon seit rund 20 Jahren für Testfahrten eingesetzt wird. Im regulären Betrieb darf er bis zu 280 km/h fahren, bei Tests sogar bis zu 440 km/h. Diese Geschwindigkeit wurde jedoch noch nie erreicht. Der Zug besteht aus zwei Triebköpfen des ICE 2 und zwei Passagierwagen mit Messtechnik und ein paar Sitzplätzen. Bei der Rekordfahrt hatte man jedoch einen weiteren Wagen dabei.

ICE S bei seiner Rekordfahrt

Bei dem nicht in ICE-Farben lackierten Wagen in der Mitte handelt es sich um den ersten Prototyp des Velaro Novo von Siemens. Dieser Zug wird möglicherweise in Zukunft als ICE 5 bei der Deutschen Bahn zum Einsatz kommen und schneller sein als jeder ICE bisher. So plant der Hersteller eine maximale Geschwindigkeit von 360 km/h im Betrieb mit Fahrgästen.

Velaro Novo als ICE 5 bei der Deutschen Bahn?

Der Velaro Novo ist der Nachfolger des Zuges, der im Moment als ICE 3 bei der Deutschen Bahn im Einsatz ist. Der neue Schnellzug befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll 15 Prozent leichter sein und so über 30 Prozent Energie im Betrieb einsparen können.

Velaro Novo als ICE 5 der Deutschen Bahn

Entscheidet sich die Deutsche Bahn hier zum Kauf, wären sie einer der ersten Kunden für die neue Zuggeneration. Auch in den USA soll der neue Zug in Zukunft auf einer neu gebauten Strecke zwischen Las Vegas und Los Angeles unterwegs sein. Bei einer Ausschreibung in Großbritannien konnte sich Siemens mit dem Velaro Novo nicht durchsetzen.

Doch auch der Einsatz als ICE 5 in Deutschland ist bisher nicht sicher. Ende 2023 hatte die Deutsche Bahn eine Ausschreibung für bis zu 95 neue ICE 5 gestartet, musste jedoch ein Jahr später vermelden, dass kein geeignetes Angebot eingegangen sei. Möglicherweise konnte man sich mit dem Hersteller nicht auf einen Preis verständigen.

Mit 400 km/h durch Deutschland

Die Strecke zwischen Erfurt und Leipzig wurde vor rund 10 Jahren eröffnet und erlaubt im regulären Betrieb Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h.

Dr. Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO, die für das Streckennetz in Deutschland zuständig sind, zeigt sich nach dem erfolgreichen Test begeistert: „Nach 10 Jahren in Dauerbetrieb können wir problemlos und ohne Anpassungen mit so hohen Geschwindigkeiten fahren. Es ist eine Bestätigung dafür, dass Infrastrukturinvestitionen über Generationen hinweg die Grundlage für zuverlässige, nachhaltige und leistungsfähige Mobilität und Logistik sind.“

Dass wir in Zukunft mit mehr als 300 km/h durch Deutschland reisen können, ist jedoch unwahrscheinlich. Höhere Geschwindigkeiten sorgen nur für minimal kürzere Reisezeiten. Wichtig ist vielmehr, dass die bereits jetzt mögliche Geschwindigkeit möglichst lange gehalten werden kann. Das zeigt auch ein Blick in unser Nachbarland Frankreich. Trotz „nur“ 300 km/h Höchstgeschwindigkeit dauert die fast 700 Kilometer lange Reise von Paris nach Marseille nur rund 3 Stunden weil die Geschwindigkeit fast auf der ganzen Strecke gefahren werden kann. Auch in Deutschland gibt es Positiv-Beispiele, wenn schnell gefahren werden kann. Etwa die rund 500 Kilometer lange Reise von München nach Berlin in rund 4 Stunden.