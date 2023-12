Jetzt offiziell: Deutsche Bahn bekommt komplett neue ICEs

Bei dem neuen Zug wird es sich um den ICE 5 handeln. Um den passenden Zug zu finden, hat die Deutsche Bahn eine Ausschreibung gestartet. Hersteller können ihre Konzepte vorstellen und sich über eine Bestellung von 95 Schnellzügen durch die Deutsche Bahn freuen. Zwei Kandidaten sind im Rennen. Wir zeigen dir, wie der neue ICE 5 aussehen könnte.

Zwei Züge stehen zur Auswahl

Zwei Hersteller haben zusammen mit der Deutschen Bahn Konzepte erarbeitet und können sich nun auf die Ausschreibung bewerben. Hierzu zählt neben Siemens auch der französische Hersteller Alstom. Während Siemens alle bisherigen ICE-Generationen entwickelt und gebaut hat, steckt Alstom hinter dem französischen TGV. Beide Hersteller haben also bereits Erfahrung in der Entwicklung und im Bau von Schnellzügen.

Variante 1: Siemens Velaro Novo

Der Velaro Novo ist der Nachfolger des Zuges, welcher hierzulande als ICE 3 und ICE 3 Neo im Einsatz ist. Der neue Schnellzug befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 360 km/h erreichen. Die Züge sind in zwei Varianten, mit 7 oder 14 Wagen geplant und 202 beziehungsweise 404 Meter lang. Sie sollen 15 Prozent leichter sein und so über 30 Prozent Energie im Betrieb einsparen können.

Siemens Velaro Novo als ICE 5

Entscheidet sich die Deutsche Bahn hier zum Kauf, wären sie der erste Kunde für die neue Zuggeneration. Bei einer Ausschreibung für ein neues Schnellzug-Netz in Großbritannien konnte sich Siemens mit dem Velaro Novo nicht durchsetzen.

Variante 2: Avelia Horizon

Der Avelia Horizon ist der neue Schnellzug von Alstom. Während es sich bei dem Zug von Siemens um einen sogenannten Triebzug handelt, also der Antrieb unter den Passagierwagen verbaut ist, besteht der Avelia Horizon aus zwei Lokomotiven und 7 bis 9 Wagen für Passagiere. Dadurch steht bei gleicher Zuglänge weniger Platz für Fahrgäste zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 km/h.

Avelia Horizon als ICE 5

Im Gegensatz zum Schnellzug von Siemens wurde der Avelia Horizon jedoch bereits gebaut und befindet sich aktuell im Probebetrieb. Das amerikanische Eisenbahnunternehmen Amtrak hat 28 der neuen Züge bestellt. Knapp die Hälfe davon sind bereits gebaut und können, sobald Fehler behoben sind, in den kommenden Jahren in Betrieb gehen.

Vom ICE 4 zum ICE 5

Der aktuelle ICE 4 wird seit 2015 von Siemens und Bombardier gebaut. Über 100 dieser Schnellzüge sind bereits in Deutschland unterwegs. Im kommenden Jahr wird der vorerst letzte der 250 km/h schnellen Züge ausgeliefert. Insgesamt 137 Stück hat die Deutsche Bahn bestellt und plant diese für mindestens 30 Jahre einzusetzen. Während die letzten Züge noch gebaut werden, startet die Deutsche Bahn jedoch bereits die Ausschreibung für den neuen ICE 5.

Die neuen Züge müssen mehrere Kriterien erfüllen, welche von der Deutschen Bahn festgelegt wurden:

maximal 400 Meter lang

mindestens 300 km/h schnell

ungefähr 940 Sitzplätze

einstöckig, mit möglichst vielen stufenlosen Einstiegen

Die erste Bestellung soll 33 Züge umfassen, mit einer Option bis zu 95 Fahrzeuge zu erwerben.

Wann kommt der neue ICE 5?

Bis Fahrgäste in den neuen ICE einsteigen können, werden noch ein paar Jahre vergehen. Die Deutsche Bahn plant, die neuen Züge ab Beginn der 2030er-Jahre einzusetzen. Beim aktuellen ICE 4 vergingen von der Ausschreibung im Jahr 2008 bis zum Fahrgastbetrieb rund 9 Jahre. Da die Deutsche Bahn dieses Mal jedoch keinen komplett neuen Zug entwickeln lässt, sondern eine bestehende Plattform kauft, könnte es schneller gehen.

Siemens Velaro Novo von Innen

Von Innen wird man die Züge jedoch an das eigene Design anpassen und sich hier vermutlich am gerade erst vorgestellten Innendesign des ICE 3 Neo orientieren.