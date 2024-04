Wir haben für euch die Fitnessmesse Fibo in Köln besucht und uns auf die Suche nach den neusten und smarten Trends in der Branche aufgemacht. Wir zeigen euch in unserem Podcast „überMORGEN“, was es dort zu entdecken gab und was die neusten Trends in der modernen Fitnessbranche sind. Dazu berichten wir über die größte Kamera der Welt und zeigen, wo es jetzt einen Hyperloop für Personentransport gibt.

Fitnessexperte klärt auf

Podcast-Host Johanna Müssiger spricht dafür mit dem Sport-Experten David Klinkhammer. Er doziert an der Deutschen Sportakademie in Köln. Doch er hat nicht nur die neusten Trends und wichtigsten Entwicklungen dabei, sondern bringt auch einige echte Geheimtipps für jedermann und -frau mit in die neue Folge von überMorgen.

In den Rubriken Favoriten, inside-inside und Zukunftsrausch stellen wir euch die größte Digitalkamera der Welt vor. Sie wurde gerade in Kalifornien gezeigt und tritt jetzt ihre Reise nach Chile an. Dazu hat man in Europa eine erste Teststrecke für die menschliche Rohrpost eröffnet. Wir checken, ob diese Technik wirklich eine Zukunft hat. Und last but not least waren wir zu Besuch bei unseren Nachbarn. Denn wir unterstützen ein lokales Urban Gardening Projekt. Im Ost-Garten in Brühl steht nun eine AlphaEss BlackBee1000. Was die Gärtner damit anstellen, erläutern wir in unserem Podcast. Und hier geht es direkt zur Folge:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

