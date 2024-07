Unfassbar: Erster Hersteller verschenkt Elektroautos

Monatlich berichtet das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) über die aktuellen Zulassungszahlen der hierzulande aktiven Autohersteller. Mit dabei ist auch MG mit Modellen wie dem hierzulande beliebten Kompaktwagen MG4 Electric. Dieses E-Auto wurde in Deutschland zuletzt besonders häufig neu zugelassen. Und dieser Trend dürfte anhalten. Denn MG hat sich entschlossen, Käufern eines MG4 noch bis zum 31. Juli ein ganz besonderes Angebot zu machen.

MG4 Electric: Einen kaufen, einen zweiten Wagen kostenlos dazu bekommen

Verschiedene MG-Händler in Deutschland, unter anderem Auto Nagel in Münster oder die Feser-Graf-Gruppe in Schwabach, bieten den MG4 Electric ab sofort nämlich in einer Zwei-für-Einen-Aktion an. Wer einen MG4 als Neuwagen kauft, darf sich über einen Zweiten als Gratis-Zugabe freien. Kein Scherz: Es gibt einen zweiten MG4 Electric gratis dazu. Und zwar in Form eines Gratis-Leasings über vier Jahre. Denn für das geleaste Modell winkt eine Erstattung in Höhe von 8.592 Euro. Das entspricht 48 Leasingraten für das Model MG4 Electric Standard.

Dass ein solches Angebot in Deutschland derzeit möglich ist, macht deutlich, wie angespannt die Lage auf dem hiesigen E-Auto-Markt ist. Weil die Fahrzeuge vielerorts kaum Abnehmer finden, müssen die Hersteller nach passenden Lockangeboten suchen, um den Absatz anzukurbeln. Der MG4 steht regulär zu einem Preis ab 34.990 Euro bei den Händlern. Wer sich für ein Leasing-Angebot entscheidet, kann ab 179 Euro im Monat zuschlagen. Dann jedoch ohne den zuvor erwähnten 2-in-1-Vorteil.

Drei Batteriegrößen sind gegenwärtig verfügbar

Derzeit ist der MG4 Electric in fünf verschiedenen Ausführungen zu haben: Standard, Comfort, Luxury, Trophy Extended Range oder Xpower. Während das Standard-Modell mit einem 51 kWh großen Akku zum Kunden rollt, sind die Modelle Comfort, Luxury und Xpower mit einem 64-kWh-Akku ausgestattet. Wer sich für das Trophy-Extended-Range-Modell entscheidet, kann sogar einen 77 kWh großen Akku mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 520 Kilometern nutzen. In Weiß gibt es das Fahrzeug ohne Aufpreis, sechs weitere Lackierungen kosten 650 Euro extra.

Im Juni lag der MG4 übrigens mit 4.492 Neuzulassungen auf dem zweiten Platz der beliebtesten E-Autos in Deutschland. Beliebter war nur ein anderer Kompaktwagen; ebenfalls gefördert durch ein attraktives Leasing-Angebot.