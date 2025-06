Droht das Aus für Balkonkraftwerke? Davon hängt es jetzt ab

Wer sich für ein Balkonkraftwerk interessiert, sollte sich nicht zu viel Zeit mit der Kaufentscheidung lassen. Denn Pläne der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) könnten die Zukunft der Steckersolargeräte bald vereiteln. Es gibt jedoch einen Silberstreifen am Horizont. Denn der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) in Deutschland arbeitet bereits an einem Plan, der eine umsetzbare Lösung für Verbraucher liefern soll.

Internationale Produktnorm als Stolperstein für Balkonkraftwerke?

Bleibt die IEC bei ihren aktuellen Plänen, könnte die neue internationale Produktnorm zum echten Ärgernis werden. Nach ihr dürften Balkonkraftwerke künftig nicht mehr an bestehende Stromkreise angeschlossen werden. Vielmehr müssten dafür separate Leitungen verlegt werden. Für Verbraucher wäre das nicht nur ein finanzieller Mehraufwand, der die Anschaffungskosten eines Balkonkraftwerks und damit auch die Rentabilität deutlich sinken lässt. Faktisch würde der Ausbau damit effektiv ausgebremst, da solche Arbeiten nur durch Fachpersonal in Deutschland durchgeführt werden dürfen. Die Handwerker sind bereits zur Mangelware im Land geworden. Selbst wer also alle Verteuerungen in Kauf nehmen würde, müsste womöglich Monate warten, um sein Balkonkraftwerk überhaupt anschließen zu können.

Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hingegen plant bereits seit Längerem eine Produktnorm, die den Anschluss per Schukostecker in Deutschland offiziell erlauben würde. Die Leistung wäre dabei auf 800 Watt festgelegt, wie die Regelungen für Balkonkraftwerke in Deutschland es bereits vorsehen. Bisher ist der Anschluss über den Schukostecker hier längst zur Routine geworden. Offiziell findet er jedoch noch keine Berücksichtigung in den VDE-Normen. Die Entwicklung international beäugt der VDE kritisch. Die 800-Watt-Regelung in Deutschland ist dabei längst durch eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) als sicher eingestuft worden. Darum möchte der VDE sich verstärkt für diese Position in den Normungsgremien einsetzen, damit in Deutschland nicht die internationale Regelung zur Anwendung kommt.

Übernahme der weltweiten Normen ist nicht verpflichtend

Glücklicherweise müssen IEC-Normen nicht übernommen werden. Der VDE könnte bei seiner Umsetzung nationale Anpassungen vornehmen, sodass die gängige Praxis weiterhin bestehen bleibt. Allerdings hat sich die Verabschiedung der Produktnorm bereits mehrere Male verzögert. Aktuell wird mit einer Fertigstellung bis Ende 2025 gerechnet. Sobald sie mit passenden Regelungen in Kraft treten, wären Balkonkraftwerk-Besitzer und Interessenten auf der sicheren Seite. Wer jedoch nichts dem Zufall überlassen möchte, sollte lieber zeitnah nach einem passenden Balkonkraftwerk suchen. Da nicht mit einer höheren Einspeisung über Schukostecker zu rechnen ist, gäbe es keine Vorteile, wenn man auf die neue Norm wartet. Vielmehr könnte ohne eine zeitige Fertigstellung ein Problem für den Neuanschluss von Balkonkraftwerken drohen. Anlagen, die jedoch bis zur Realisierung der internationalen Norm angeschlossen sind, dürften dem Problem sicher entgehen. Hier greift voraussichtlich der Bestandsschutz für alte Anlagen wie üblich bei neuen Regelungen.