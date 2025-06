Premium-Leistung zum Discounterpreis: Dieses Balkonkraftwerk überzeugt auf ganzer Linie

Steigende Stromtarife und die Sehnsucht nach mehr Energieautonomie bringen immer mehr Haushalte dazu, über eigene Stromerzeugung nachzudenken. Eine smarte Lösung für den Einstieg bietet ein Balkonkraftwerk. Dieses lässt sich ganz unkompliziert montieren, kostet deutlich weniger als eine große Solaranlage auf dem Dach – und benötigt keine professionelle Installation. Das aktuelle Set von Kleines Kraftwerk punktet mit hoher Effizienz und solider Technik – und liegt preislich derzeit auf dem Niveau typischer Discounterangebote. Doch im Unterschied zu vielen Billig-Modellen überzeugt es mit spürbar besserer Leistung. Über unseren exklusiven Link sicherst du dir das Paket sogar nochmals um satte 130 Euro reduziert.

1.000Wp steckerfertiges Balkonkraftwerk: Das bekommst du hier

Beim kleinen Kraftwerk XL Duo ist alles mit dabei, was du für die eigene Stromproduktion auf dem Balkon oder der Terrasse benötigst. Zwei Solarmodule, ein Mikro-Wechselrichter, eine Anschlussleitung sowie ein Verlängerungskabel legt dir der Anbieter Kleines Kraftwerk, übrigens einer der führenden Anbieter auf dem Markt, mit in den Karton. Auspacken, einstecken und mit der Stromproduktion starten: Was so einfach klingt, ist es auch!

Wichtig zu wissen: Die beiden Solarmodule bieten jeweils eine Leistung von 500 bis zu 625 Watt. Da es sich hierbei um bifaziale Module handelt, die von beiden Seiten Sonnenstrahlen aufnehmen können, sind besonders hohe Energieerträge möglich. Auch bei bewölktem Himmel erzeugen die Solarmodule dank der sogenannten TOPCon-Technologie bis zu 30 Prozent mehr Energie als viele andere Module.

Im Set ebenfalls enthalten ist der hochwertige Hoymiles 800W Mikro-Wechselrichter, der gemäß IP67-Zertifizierung draußen angebracht werden kann. Einfach das Balkonkraftwerk in die Steckdose stecken und schon produzierst du deinen eigenen Strom – nachhaltig und unabhängig. Besonders praktisch: Per App kann die Energieerzeugung ganz einfach auf dem Smartphone oder dem Tablet verfolgt werden.

Darum sind Mini-Solaranlagen von Kleines Kraftwerk eine gute Wahl

Alle Balkonkraftwerke von Kleines Kraftwerk haben eine Garantie von 25 Jahren. Der ausgezeichnete, deutsche Kundenservice ist immer gut erreichbar (per E-Mail oder Telefon) und natürlich sind auch die Montageanleitung auf Deutsch. Optional kannst du zu deinem Balkonkraftwerk auch eine Halterung mitbestellen. Für je 99 Euro bekommst du beispielsweise eine Halterung für den Gitterbalkon, das Flachdach oder die Hauswand. Die Halterungen sind statisch geprüft und stammen aus Deutschland. So kannst du immer sicher sein, dass die Solarmodule fest verankert sind und nicht verrutschen oder wackeln.

Viele Discounter werben mit niedrigen Preisen – jedoch ist hier die Qualität oft nicht ausreichend. Ebenso bieten sogenannte Discounter-Sets meist nicht den optimalen Wirkungsgrad, sodass die Anlagen weniger effizient sind. Von einem schlecht erreichbaren Telefon-Support einmal ganz zu schweigen. Bei Kleines Kraftwerk kannst du dir sicher sein, ein top Balkonkraftwerk für dein Geld zu erhalten!

So viel sparst du mit unserem Link

Über unseren Link bekommst du das kleine Kraftwerk XL Duo für 369 statt 599 Euro und sparst somit 130 Euro. Die Halterung ist optional und kann für nur 99 Euro hinzubestellt werden. Damit liegt ihr quasi auf einem Preisniveau mit Discountern wie Aldi oder Lidl, bei denen es immer mal wieder preiswerte Balkonkraftwerke im 200-bis-500-Euro-Bereich zu kaufen gibt. Was für das kleine Kraftwerk spricht (neben dem attraktiven Preis) ist der hochwertige Wechselrichter und der hervorragende Kundenservice.

Übrigens: Kleines Kraftwerk bietet viele weitere Lösungen zur Solar-Energiegewinnung günstig an – zum Beispiel auch mit mehreren Solarmodulen und einem Balkonkraftwerkspeicher. Schau doch einfach mal auf der Website vorbei oder bestell dir gleich das kleine Kraftwerk XL Duo.

