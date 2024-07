Aldi: Balkonkraftwerke zum Schleuderpreis im Angebot

Balkonkraftwerke sind in diesen Tagen nicht nur wegen des vielerorts guten Wetters in aller Munde. Die kleinen Photovoltaikanlagen gestatten es, mithilfe von Sonnenenergie einen Teil der daheim anfallenden Stromkosten aufzufangen. Denn die Solar-Energie wird in Strom umgewandelt und direkt über eine Steckdose ins Hausnetz eingespeist. Und das nimmt jetzt auch Aldi zum Anlass, um mit gleich drei Balkonkraftwerken des Herstellers Yard Force um die Gunst investitionswilliger Kunden zu buhlen.

Aldi: Balkonkraftwerke von Yard Force im Angebot

Besonders attraktiv: Aldi bietet zwei sogenannte Starter-Sets für kleines Geld an, um in die Welt der Balkonkraftwerke hineinzuschnuppern. Für 179 Euro kannst du dir ein Solarmodul mit Alu-Rahmen inklusive WLAN-fähigem Wechselrichter und einem fünf Meter langen Netz-Anschlusskabel sichern, das eine Nennleistung von 170 Wp bietet. Alternativ ist das identische Set auch mit zwei Solarmodulen zu bekommen. Dann kannst du eine Nennleistung von 2 x 170 WP, also insgesamt 340 Wp nutzen – für 279 Euro.

Yard Force Balkonkraftwerk an einem Balkon montiert.

Mehr Leistung? Kein Problem!

Noch deutlich leistungsfähiger – und damit auch ertragreicher – ist das Yard Force Balkonkraftwerk, welches zwei PERC-Solarmodule mit je 415 Wp Nennleistung beinhaltet. Das Plus an Nennleistung setzt einen leistungsstärkeren Wechselrichter (800 Watt) voraus, der mit WLAN-Schnittstelle für ein umfangreiches Daten-Monitoring ebenso im Lieferumfang enthalten ist wie fünf Meter Anschlusskabel und Montagematerial. Das Plus an Leistung macht sich aber auch beim Preis bemerkbar, der in diesem Fall bei 419 Euro liegt.

In allen Fällen musst du übrigens noch mit einmaligen Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro rechnen. Bezahlen kannst du per Kreditkarte (Visa / Mastercard), Paypal oder über Klarna. Auf Wunsch ist auch eine (zinsfreie) Ratenzahlung möglich. Und solltest du auf der Suche nach einem tragbaren Solarmodul sein, so hat Aldi ebenfalls ein solches jetzt im Angebot – für gerade einmal 80 Euro.

