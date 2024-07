Ob beim Camping, auf einem Wanderausflug oder beim Picknick im Park – wenn die Batterie schlappmacht, ist das immer doof. Abhilfe schafft das Solarpanel mit Powerbank “LX PB 21” aus dem Hause Yard Force. Hiermit zapfst du die Sonnenenergie an und lädst so Smartphone, Bluetooth-Box, Drohne und Co. problemlos auf. Und da eine Powerbank integriert ist, kannst du deine Geräte auch nachts aufladen, vorausgesetzt das Solarpanel hat über den Tag hinweg genügend Energie produziert.

Solarpanel für Reisen und Ausflüge – dafür ist es perfekt geeignet

Das angebotene Produkt besteht aus insgesamt drei aufklappbaren Solar-Modulen und lässt sich somit leicht in der Tasche oder im Rucksack an den See oder mit auf ein anderes Abenteuer tragen. Am Ziel angekommen, klappst du es auf und kannst deinen eigenen Strom produzieren. Das Panel lädt dann die integrierte 13.000-mAh-Powerbank auf und versorgt dich so selbst am Abend oder in Innenräumen mit Strom. Ist die Sonneneinstrahlung optimal, genügt ein Tag, um die verbaute Powerbank voll aufzuladen. Bevor du auf Reisen gehst, kannst du die Powerbank aber auch bei Bedarf über eine Steckdose vollladen.

Cool ist: Das Solarpanel verfügt über zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüsse, wodurch sich zwei Geräte zeitgleich aufladen lassen. Bis zu 21 W Ausgangsleistung sind möglich. Hierdurch soll etwa ein MacBook Air in rund 2,5 Stunden von null wieder auf 80 Prozent aufgeladen sein – bei einem Smartphone dürfte es noch schneller gehen. Über ein LCD-Display verfolgst du weiterhin den Status der Batterie. Und die Halterungen helfen darüber hinaus dabei, das Solarpanel zur Sonne auszurichten oder es etwa an deinem Rucksack zu befestigen.

Preis-Check und Alternative mit mehr Leistung

Vom UVP streicht Aldi gerade 33 Prozent. Dadurch stehen nur noch 79,99 Euro auf dem Preisschild des Yard Force Solarpanels mit Powerbank. Allerdings kommen noch 5,95 Euro für den Versand hinzu. Das ist ein ziemlich guter Preis, allerdings nicht der beste. Rund zwei Euro günstiger ist momentan nämlich Amazon – allerdings ist hier nur noch eine geringe Stückzahl verfügbar.

Bist du auf der Suche nach einem größeren faltbaren Solarpanel? Dann könnte sich auch ein Blick auf das Balderia Solarboard SP60 für den Outdoor-Einsatz lohnen. Hier musst du zwar auf eine integrierte Powerbank verzichten, bekommst dafür aber volle 60 Watt Leistung. Und der Preis ist derselbe, wie für das kompaktere Solarpanel von Yard Force. Dank 59 Prozent Rabatt landest du hier ebenfalls bei nur noch 79,99 Euro.