Balkonkraftwerk bei Aldi: „Tiefpreis-Highlight“ macht stutzig

Über den Onlineshop von Aldi gibt’s regelmäßig richtig starke Angebote und das Sortiment übersteigt – gerade bei Technik und non-Food – bei weitem das, was in den Filialen des Discounters verfügbar ist. In dieser Woche sind wir beim „Tiefpreis-Highlight“ hellhörig geworden.

Aldi-Angebot macht stutzig: Darum geht’s

Das Tiefpreis-Angebot dreht sich um ein steckerfertiges Balkonkraftwerk, bestehend aus zwei Solarpanelen und einem Wechselrichter zur direkten Einspeisung ins Stromnetz. Zusammengestellt von der Marke „Maginon Solovoltaik“ und verkauft für 199 Euro. Streichpreis sind 499 Euro. Hier geht also einiges von ab – satte 60 Prozent!

Rein preislich hält das Angebot, was es verspricht. Es ist verdammt günstig. Aber: Die beiden PV-Module mit je 175 Watt Ausgangs- und der Wechselrichter mit 600 Watt Einspeiseleistung – das ist 2025 komplett aus der Zeit gefallen. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Für ähnliches oder nur wenig mehr Geld gibt es deutlich leistungsstärkere und zeitgemäßere Balkonkraftwerke.

40 Euro mehr für mehr Leistung

Für nur 40 Euro mehr bekommt man über Amazon beispielsweise ein System der Marke Pianeta. Das bietet eine Modulleistung von insgesamt 900 Watt – bifazial (=die Rückseite produziert ebenfalls mit) sogar 1.130 W – und kommt mit einem Wechselrichter, der 800 Watt Einspeisung erlaubt.

Stärkere Markenlösung von Solakon

Ein echtes Markenprodukt unter den Solarkraftwerken gibt’s für 299,99 Euro (Gutschein aktivieren) von Solakon. Der Anbieter setzt in seinem Set mit ebenfalls über 1.000 W bifazialer Leistung und 800W-Wechselrichter auf etablierte Markenware von JW (PV-Module) und Growatt (Wechselrichter). Solakon ist laut Amazon die Bestseller-Marke unter den Balkon-Solaranlagen.

Wann sich das Aldi-Balkonkraftwerk trotzdem lohnt

Was Aldi leider nicht ins Prospekt schreibt, ist das tatsächliche Kaufargument des „Tiefpreis-Highlight“-Systems. Denn das von Aldi angebotene Maginon-Setup ist verdammt klein. Mit nur 116 × 77 cm Modulgröße ist einerseits die überschaubare Leistung zu erklären, andererseits macht es das System zum Tipp für alle, die eher geringen Platz an ihren Balkonen haben. Hier findet Aldi also die Marktlücke, in der sich die Module lohnen können.

Aldi liefert immerhin auch ein Balkon-Montage-Set mit. Das ist bei vielen günstigen Deals im Internet oftmals nicht dabei und kostet noch einige Euro extra.

Jetzt weiterlesen Von knapp 1.600 auf unter 300 Euro: Netto verkauft Balkonkraftwerk unglaublich günstig

Wir schauen uns die besten Deals im Netz an! Registriere dich jetzt für den Deal-Newsletter und verpasse keine Top-sSchnäppchen mehr! inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.