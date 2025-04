Unter 250 statt knapp 700 Euro: Aldi senkt Preis für Mähroboter massiv

Statt mehrere Hundert Euro für einen Rasenroboter auszugeben, kannst du jetzt beim Kauf richtig sparen: Der Scheppach RRMA300 ist momentan für nur 249 Euro erhältlich – der ursprüngliche Preis lag bei stolzen 699 Euro. Das Gerät eignet sich optimal für kleinere und mittelgroße Flächen und übernimmt zuverlässig das Kürzen des Rasens, ganz ohne dein Zutun. So bleibt dir mehr Zeit für die angenehmen Seiten des Gartenlebens.

Der Scheppach RRMA300 Mähroboter im Detail

Dieses Modell ist für Rasenflächen von bis zu 300 Quadratmetern ausgelegt und mäht zuverlässig sowohl im Garten als auch im Vorgarten. Auch kleinere Steigungen stellen für den RRMA300 kein Problem dar, denn er bewältigt Anstiege von bis zu 25 Prozent mühelos. Die Schnitthöhe lässt sich zudem in sieben Stufen individuell anpassen, sodass du deine Wiese nach deinen Vorlieben stutzen kannst. Ein besonderes Feature ist darüber hinaus der integrierte Regensensor. Wenn der Mähroboter während des Betriebs einen plötzlichen Wetterumschwung bemerkt, fährt er automatisch zur Ladestation zurück, um Schäden zu vermeiden.

So sieht der Mähroboter aus

Damit der Mähroboter weiß, wo er mähen soll, ist im Lieferumfang ein 100 Meter langer Begrenzungsdraht enthalten. Damit kannst du genau festlegen, welche Flächen der Roboter bearbeiten soll. Außerdem verfügt das Gerät über eine praktische Sicherheitsfunktion: Über das integrierte Display kannst du eine PIN eingeben, sodass unbefugte Personen den Mähroboter nicht nutzen können. Das verringert das Risiko eines Diebstahls und sorgt dafür, dass dein Mähroboter sicher in deinem Garten bleibt.

Ein unschlagbarer Preis: Wir machen den Check

Aldi bietet den Scheppach RRMA300 derzeit für nur 249 Euro an, was einer enormen Ersparnis von 64 Prozent im Vergleich zur ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung von 699 Euro entspricht. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt, dass dieses Modell aktuell in keinem anderen Shop günstiger zu finden ist. Wer sich die Rasenpflege erleichtern möchte, sollte besser schnell zuschlagen, bevor das Angebot endet.

Solltest du eine größere Rasenfläche besitzen, könnte auch der Scheppach RoboCut XL600 eine interessante Alternative für dich sein. Dieses Modell ist für Flächen bis zu 600 Quadratmetern ausgelegt und aktuell bei Netto um 58 Prozent reduziert, sodass du ihn für nur knapp 350 Euro bekommst.

