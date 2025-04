So günstig wie nie zuvor: Aldi verkauft Samsung-TV 300 Euro günstiger

Dein alter Fernseher nervt dich mit schwacher Bildqualität oder technischen Zicken? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade. Bei Aldi bekommst du aktuell einen hochwertigen 50 Zoll 4K-TV von Samsung zum günstigsten Preis, den es je gab. Ein echtes Highlight für alle, die Wert auf ein gestochen scharfes Bild, modernes Design und smarte Features legen.

Historischer Tiefstpreis? Wir machen den Check!

Normalerweise kostet der Samsung Crystal UHD Smart-TV stolze 799 Euro (UVP). Doch Aldi haut aktuell ganze 300 Euro Rabatt raus – das entspricht satten 37 Prozent Preisnachlass. Du zahlst also nur noch 499 Euro für ein Gerät, das in Sachen Bildqualität und Ausstattung locker mit teureren Modellen mithalten kann. Laut Preisverlauf war das Modell noch nie so günstig wie jetzt – ein echtes Schnäppchen, bei dem du nicht lange zögern solltest.

4K-TV von Samsung: Was du für dein Geld bekommst

Der Samsung 4K-TV (GU50DU8579UXZG) kommt mit einem schlanken Design und minimalen Displayrändern daher und bietet mit seinen 50 Zoll (125 cm Diagonale) eine beeindruckende Bildfläche. Die UHD-Auflösung liefert gestochen scharfe Bilder, während der Crystal Prozessor 4K-Inhalte automatisch hochskaliert – selbst ältere Filme sehen dadurch besser aus. Die Bildwiederholrate liegt bei 50 Hz, was für Serien, Filme und normales Fernsehen völlig ausreicht. Für ambitioniertes Gaming könnte jedoch ein Modell mit 120 Hz die bessere Wahl sein.

Dank Dynamic Crystal Color wirken Farben auf dem Fernseher lebendiger und realistischer. Mit HDR10+ bekommst du zudem ein klares, kontrastreiches Bild, das auch dunkle Szenen detailliert darstellt. Als Smart-TV kannst du auf dem Gerät Streaming-Apps wie Netflix, YouTube oder Disney+ direkt installieren – ganz ohne zusätzlichen Player oder Stick. Und auch für Gamer gibt’s einiges: Der integrierte Gaming-Hub bündelt alle Spiele übersichtlich, während der Auto Low Latency Mode für schnelle Reaktionszeiten sorgt. Zusätzlich erzeugt OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) einen virtuellen 3D-Surround-Sound, der dich noch tiefer ins Geschehen eintauchen lässt.

