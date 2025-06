Mit irrem Rabatt: Aldi wirft Carrera-Bahn raus

Ganze 42 Prozent streicht Aldi in seinem Onlineshop nun von der Carrera-Bahn, wodurch nur noch 39,99 Euro auf der Rechnung stehen. Was dir für diesen Preis alles geboten wird, zeigen wir jetzt.

Fast 7 Meter Strecke, mit Looping und Turbofunktion: Das bietet die Carrera-Bahn

Die Carrera Go!!! Advanced Racing Rennbahn ist rund 6,9 Meter lang und enthält Schienenelemente für einen Looping, Highspeed-Strecken oder Fly-Over – also Elemente, die bestimmte Streckenabschnitte „überfliegen“. Zwei Handregler sind außerdem mit dabei, mit denen du die Geschwindigkeit der Autos steuerst. Ein extra Turboknopf sorgt für zusätzliche Geschwindigkeit auf Geraden oder etwa im Looping. Außerdem cool: Ein integrierter Rundenzähler zeigt dir während und nach dem Rennen an, wer vorne liegt – du musst also nicht selbst mitzählen.

Im Lieferumfang sind zudem zwei Rennwagen im Formel 1 Design enthalten – nachempfunden von den Fahrzeugen der Rennfahrer Verstappen und Hamilton. Natürlich gehört auch ein Trafo und eine Anschlussschiene mit in die Box, die deine Carrera-Bahn mit Energie versorgen. Leitplanken und Stützen packt der Hersteller ebenfalls in den Karton. So kannst du kleine Brücken bauen, den Looping abstützen und besonders scharfe Kurven absichern. Übrigens: Die Rennbahn ist laut Hersteller für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Vorher solltest du sie deinen Kindern aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen besser noch nicht schenken.

42 Prozent günstiger: So gut ist der Preis

Und was sagt der Blick auf den Preis? Normalerweise hängt hier ein Preisschild von 69,99 Euro an dem Karton. Jetzt reduziert Aldi den UVP aber um 42 Prozent und verlangt so nur noch 39,99 Euro für das coole Spielzeug für große und kleine Racing-Fans. Hinzu kommen zwar noch 5,95 Euro Versandkosten, aber das Angebot unterbietet derzeit dennoch kein anderer Shop, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Du machst also ein echtes Schnäppchen.

