Mit einem Balkonkraftwerk schonst du langfristig nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Mit der Kraft der Sonne kannst du einen Teil deiner Stromversorgung selbst erzeugen und direkt nutzen. Falls dir die relativ hohen Preise für die Module bisher den Einstieg in die Solarwelt versperrt haben, wirst du dich vielleicht über das folgende Angebot von Netto freuen. Der Marken-Discounter hat jetzt nämlich ein Balkonkraftwerk mit 85 Prozent Rabatt im Onlineshop.

Balkonkraftwerk für unter 200 Euro bei Netto: Was ist dran an dem Angebot?

Zum Angebot steht das Canadian Solar 820 Watt Balkonkraftwerk-Set. Netto schreibt hier einen UVP von 1.299 Euro aus. Diesen Preis drückt jetzt aber ein beinahe wahnsinniger Rabatt von 85 Prozent auf nur noch 189,99 Euro.

Genau dieses Set haben wir zwar nicht im Preisvergleich gefunden, dafür aber einige vergleichbare Modelle. Andere Händler verlangen für ein Set mit dieser Leistung um die 300 Euro, je nach Anbieter ist aber preislich ebenfalls viel Luft nach oben. Netto bietet dir mit 189,99 Euro also wirklich ein gutes Schnäppchen an.

Auf die Rechnung schlägt der Discounter zwar noch 5,95 Euro für den Versand. Alles in allem kommst du aber trotzdem für unter 200 Euro an dieses Komplett-Set. Vor allem für Einsteiger könnte das Angebot deshalb wirklich interessant sein. Wenn der Preis für dich stimmt, schauen wir uns das Balkonkraftwerk nun mal etwas genauer an.

Das bekommst du für dein Geld

Das Set der Marke Canadian Solar besteht aus den Grundlagen: zwei 410 Watt Solarmodulen, einem Wechselrichter von APsystems sowie einem fünf Meter langen Kabel. Eine Halterung zur Montage sowie ein Speicher sind nicht enthalten – daher vermutlich auch der günstige Preis. Das Balkonkraftwerk ist aktuell der Besteller Nummer 3 in der Kategorie „Baumarkt“ bei Netto. Es hat 16 Rezensionen und eine durchschnittliche Gesamtwertung von 5/5 Sternen erhalten. Die Käufer sind also scheinbar allesamt zufrieden.

Die Installation ist dabei ziemlich simpel. Du verbindest einfach die Module mit dem Wechselrichter und diesen per Kabel mit einer Steckdose. In Kombination liefert die Anlage eine Leistung von 820 Watt. Die Ausgangsleistung kannst du zwischen 600 Watt und 799 Watt einstellen. Du kommst also nicht über die derzeit erlaubten 800 Watt Einspeiseleistung.

Der Hersteller verspricht eine hohe Stromerzeugungseffizienz und eine Leistungsgarantie von 25 Jahren. Der Wirkungsgrad des Balkonkraftwerks liegt bei insgesamt 21 Prozent, was für diesen Preis ein guter Wert ist. Um zu verfolgen, wie viel Energie deine Anlage tatsächlich erzeugt, kannst du dir die passende App herunterladen. Der Wechselrichter verfügt über eingebautes WLAN und überträgt die Daten dann auf dein Smartphone. Auf die Module sowie den Wechselrichter wird eine Garantie von zwölf Jahren gewährt.

Zusammengefasst verkauft Netto hier also ein wirklich solides Balkonkraftwerk, das seinen Job erfüllt. Vor allem für diesen Preis kannst du getrost zuschlagen. Bedenke allerdings, dass du einen Speicher und eine Halterung bei Bedarf separat kaufen musst.

