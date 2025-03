Aldi haut Balkonkraftwerk mit Speicher zum Discounterpreis raus

Besonders jetzt, wo die Tage immer länger werden und die Sonne intensiver scheint, lohnt es sich, über ein Balkonkraftwerk nachzudenken. Denn: mit deinem eigenen Photovoltaik-System auf dem Balkon, dem Dach oder der Terrasse lässt sich einiges an Geld sparen. Und nachhaltiger ist der Strom auch noch. Aldi macht dir den Einstieg in die Solarwelt gerade besonders schmackhaft. Denn dank rund 600 Euro Rabatt kannst du preiswert mit der Energieproduktion starten und dich so unabhängiger machen.

Steckerfertig und mit großem Speicher: Das bietet das Balkonkraftwerk

Bei Aldi ist gerade ein Balkonkraftwerk der Firma Green Solar im Angebot, das vier Solarpanels, einen Plug-and-play Batteriespeicher, zwei Verlängerungskabel sowie einen Wechselrichter beinhaltet. Es ist also alles vorhanden, was du für die eigene Stromproduktion benötigst.

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt 800 Watt. Das entspricht der aktuellen gesetzlichen Begrenzung in Deutschland. Du brauchst also keine Genehmigung für das Balkonkraftwerk. Die Solarmodule lassen sich außerdem flexibel auf einer Terrasse, einem Balkon oder dem Dach anbringen. Auch auf gekrümmten Oberflächen passen sich die Solarmodule ohne Probleme an. Weiterhin stark: Da der Hersteller auf bifaziale Zelltechnologie setzt, kann sich der Energieertrag zusätzlich erhöhen. Denn hierbei nutzt das Balkonkraftwerk beide Seiten der Solarpanels und kann so auch reflektierendes Licht auf der Rückseite in Strom umwandeln. Und auch wenn die Sonne nur wenig scheint, können die Solarmodule noch Energie erzeugen. Bewölkte Tage bringen also trotzdem noch einen Ertrag.

Bei diesem Angebot ist zusätzlich ein Energiespeicher mit 2,24 kWh Kapazität mit dabei, welcher überschüssige Energie speichert. So kannst du die Solarenergie ebenso in dunklen Abendstunden oder an bewölkten Tagen nutzen. Übrigens: Auch bei extremen Temperaturen oder im Winter funktionieren die Solarmodule noch.

Deal-Check: So gut ist der Preis

Aldi reduziert das All-in-One-Balkonkraftwerk gerade um 31 Prozent. Dadurch musst du jetzt nur noch 1.349 statt knapp 2.000 Euro dafür zahlen. Das ist ein fairer Preis für ein steckerfertiges Balkonkraftwerk dieser Art. Es kommen zwar noch Versandkosten hinzu, aber das schmälert in keiner Form das Angebot. Versandkosten sind insbesondere bei sperrigen und schweren Gütern üblich und wir haben das Balkonkraftwerk auch in keinem anderen Shop günstiger gefunden (siehe Preisvergleich). Du machst also bei Aldi einen guten Deal!

