Von knapp 1.600 auf unter 300 Euro: Netto verkauft Balkonkraftwerk unglaublich günstig

Balkonkraftwerke sind längst kein Nischenprodukt mehr – sie sind eine clevere Möglichkeit, um dauerhaft Energiekosten zu senken und gleichzeitig das Klima zu schonen. Besonders jetzt, wo die Sonne wieder kräftiger scheint und die Tage länger werden, lohnt sich der Betrieb solcher Mini-Solaranlagen doppelt. Du produzierst deinen eigenen Strom, reduzierst deine Stromrechnung und senkst deinen CO₂-Fußabdruck, ganz ohne aufwendige Umbauten oder hohe Kosten.

Steckerfertiges und bifaziales Balkonkraftwerk: Das steckt im Netto-Deal

Im Angebot ist das Veska Balkonkraftwerk 1000/800 W, bestehend aus zwei leistungsstarken bifazialen Solarmodulen. Diese erzeugen Strom nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite – ideal, wenn sie geneigt auf einer Terrasse oder einer anderen reflektierenden Fläche stehen. Zusätzlich bekommst du einen Wechselrichter, ein fünf Meter langes Schutzkontaktkabel sowie eine Anleitung für die Installation mitgeliefert.

Die Gesamtleistung der Anlage liegt bei 1.000 Watt, die maximale Ausgangsleistung beträgt 800 Watt. Dank sogenannter TOPCON-Technologie liefert das System auch bei schwächerem Licht noch zuverlässige Ergebnisse. Und durch die Schutzklasse IP68 sind die Module auch bestens gegen Strahlwasser geschützt – Regen oder Spritzwasser machen dem Kraftwerk also nichts aus. Und die Reinigung mit dem Wasserschlauch sollte auch kein Problem sein.

Die Installation soll denkbar einfach sein: Aufstellen, Kabel anschließen, in die Steckdose stecken – fertig. Ob am Balkongeländer, auf dem Garagendach oder im Garten: Die Anlage lässt sich flexibel platzieren. Besonders praktisch ist weiterhin das integrierte WLAN-Modul, mit dem du per App in Echtzeit sehen kannst, wie viel Strom du gerade produzierst.

Unschlagbar günstig – aber nur für kurze Zeit

Netto verkauft dieses Balkonkraftwerk aktuell für nur 299,99 statt 1.589 Euro – ein Preis, der aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten wird. Zwar kommen noch 69,95 Euro Versandkosten dazu, aber selbst damit bleibt dieses Angebot extrem günstig. Die Kundenbewertungen sprechen außerdem für sich: Mit 4,5 von 5 Sternen überzeugt das Set auch in der Praxis. Wenn du also auf der Suche nach einer preiswerten und effektiven Möglichkeit bist, selbst Strom zu erzeugen, solltest du dir diesen Deal nicht entgehen lassen. Aber Achtung: Als Wochenangebot gekennzeichnet bleibt der Preis wahrscheinlich nur noch bis Ende der Woche so niedrig.