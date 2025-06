Strom zu produzieren, ist immer eine gute Idee. Du schonst nicht nur die Umwelt, sondern langfristig auch deinen Geldbeutel. Wenn du nur zur Miete wohnst, ist ein Balkonkraftwerk eine spannende Möglichkeit dafür. Der Händler Kleines Kraftwerk aus Niedersachsen bietet jetzt ein Komplettset zum absoluten Sparpreis an. Über unseren exklusiven Link bekommst du es mit einem starken Rabatt von 760 Euro!

So gut ist unser Balkonkraftwerk-Deal tatsächlich

Das Solar-Set besteht aus vier Modulen. Dazu gibt es die Anker Pro 3 Solarbank, die überschüssige Solarenergie einfach speichert, bis du sie benötigst. Um das Set in Betrieb nehmen zu können, sind bereits die passenden Kabel im Lieferumfang enthalten. Einen Elektriker brauchst du hierfür übrigens nicht, einfach einstecken und los geht’s. Aktuell bekommst du sogar noch den Anker Smart Meter im Wert von 99 Euro kostenlos dazu. Dieser misst in Echtzeit den Stromverbrauch in deiner Wohnung oder Haus.

Eine passende Halterung, die Kleines Kraftwerk übrigens selbst in Deutschland produziert, bekommst du auf Wunsch für 199 Euro statt 396 Euro dazu. Insgesamt kostet dich das Set (ohne Halterung) über unseren Link 1.399 Euro. Normalerweise müsstest du 2.159 Euro zahlen, du sparst also eine Menge Geld.

Das Set von Kleines Kraftwerk im Detail

Nun werfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen. Die vier Module haben eine Leistung von jeweils 450 Watt – macht insgesamt 1.800 Watt. Es handelt sich um bifaziale Solarpaneele, das bedeutet, dass sie sogar durch die Rückseite Sonnenenergie aufnehmen. Dank TopCon-Technologie erzeugen die Module auch bei schlechtem Wetter bis zu 30 Prozent mehr Energie als Modelle von anderen Händlern. Der im Set enthaltene Wechselrichter hat eine maximale Ausgangsleistung von 800 Watt und ist deutlich hochwertiger als bei vielen anderen Sets.

Der Smart Meter (für die Installation von diesem empfiehlt Kleines Kraftwerk einen Elektriker) überwacht den Ertrag und Verbrauch deines Balkonkraftwerks. Überschüssige Energie wird dadurch automatisch in der Anker Solix Solarbank 3 Pro gespeichert. Insgesamt kannst du in dieser bis zu 2,7 Kilowattstunden speichern. Die Solarbank ist IP65-zertifiziert, sodass du sie problemlos auch draußen anbringen kannst. Den Überblick behältst du ganz einfach per App.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wieso bei Kleines Kraftwerk kaufen?

Nicht nur der aktuelle Preis ist ein Grund, um dir ein Balkonkraftwerk bei Kleines Kraftwerk zu kaufen. Zudem gibt das Unternehmen auch eine Garantie über 25 Jahre auf alle Komponenten. Zusätzlich kannst du direkt eine Vielzahl an verschiedenen Halterungen kaufen. Diese sind alle Made in Germany und statisch geprüft. Egal, welche Halterung du brauchst, über unseren Link kosten die verschiedenen Modelle nur 199 Euro statt 396 Euro. Die Montageanleitung dafür ist natürlich auf Deutsch. Zusätzlich bietet dir Kleines Kraftwerk noch einen deutschen Kundenservice an, den du per E-Mail oder Telefon erreichen kannst. Du bekommst hier also mehr Komfort und Sicherheit als bei Angeboten von anderen Händlern.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.