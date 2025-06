Grund für den waschechten Preissturz sind MediaMarkt und Saturn, beziehungsweise die noch bis zum 30. Juni (23:59 Uhr) laufende Mehrwertsteuer-Aktion der Händler. Hier werden zahlreiche Produkte zu teils zuvor noch nie erreichten Preisen rausgehauen. Und genau das trifft auch auf einen hochwertigen Roborock Saug-Wisch-Roboter samt Station zu.

So günstig wie noch nie? Wir prüfen den MediaMarkt/Saturn-Deal

Eine wichtige Info direkt zum Start: Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt und Saturn ist exklusiv für Mitglieder von myMediaMarkt bzw. mySaturn, dem Loyalitätsprogramm der Händler. Doch keine Panik, denn die Anmeldung ist komplett kostenfrei und ruckzuck erledigt – und anschließend sparst du dir bei vielen Produkten die Mehrwertsteuer.

So auch beim Roborock Qrevo PLUS. Der Saug- und Wischroboter samt Station kostet eigentlich fast 750 Euro – eine heftige Summe. Dank Rabatt und MwSt.-Abzug zahlst du jetzt aber nur noch 402,52 Euro für das Haushaltsgadget. Und das ist wirklich beachtlich niedrig, wie der Preisverlauf zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie du sehen kannst, gab es den Roborock Saugroboter zuvor noch nie so günstig wie jetzt, und der vorherige Bestpreis wird sogar um noch mal über 70 Euro unterboten. Das Angebot ist sogar so gut, dass es bei MediaMarkt bereits ausverkauft ist. Saturn hat derzeit noch Lagerbestände – du solltest mit dem Kauf daher nicht allzu lange warten.

Der aktuelle Angebots-Preis wird im Preisverlauf übrigens nicht angezeigt, da dieser ja exklusiv für myMediaMarkt- bzw. mySaturn-Nutzer ist und daher von Preisvergleichsportalen nicht erkannt wird.

Roborock Qrevo PLUS: Das macht ihn so besonders

Wie von Robrock gewohnt, liefert natürlich auch der Qrevo PLUS technisch ab. Durch die hohe Saugkraft (bis zu 7.000 Pa) sowie die hochwertige Wischfunktion mittels zwei rotierenden Wischmopps werden deine Böden ohne dein Zutun absolut sauber. Besonders spannend ist dabei auch der sogenannte „FlexiArm“, wodurch der Saugroboter Kanten noch besser erreichen soll – ein bekanntes Problem bei vielen anderen Modellen.

Hinzu kommt dann natürlich noch eine gelungene Navigation per LiDAR‑Mapping und Hindernisvermeidung. Dadurch bewegt sich der Roborock gekonnt durch deine Wohnung und stößt nichts um. Zusätzlich kannst du ebenso Raumpläne, Sperrzonen und mehr über die App einstellen. Wer sowohl Hart- als auch Teppichböden hat, muss ebenfalls keine nassen Stoffe befürchten: Der Saug-Wisch-Roboter erkennt nämlich automatisch Teppiche und hebt hier seine Mopps an. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 180 Minuten, was wohl für eine Fläche von bis zu 300 m² ausreichen soll.

Und die Wartung? Die ist dank der im Preis inkludierten Absaugstation ebenfalls kinderleicht. Diese steuert der Saugroboter nach getaner Arbeit eigenständig an und entleert hier seinen Staubbehälter sowie die Frisch- und Schmutzwassertanks. Den Staubbehälter musst du dadurch wohl nur ungefähr alle sieben Wochen entleeren – für dich fällt also kaum Arbeit an. Und selbst eine automatische Trocknung der Wischmopps ist inkludiert. Dies reduziert den Pflegeaufwand zusätzlich und verhindert außerdem eine lästige Geruchsbildung.

Zusammengefasst liefert der Roborock Qrevo PLUS also tatsächlich in so ziemlich jeder Hinsicht ab – und ist durch den aktuellen Preis bei Saturn auch noch überraschend preiswert.

