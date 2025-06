Fritz!Box war nie günstiger! MediaMarkt sorgt für AVM Router-Schnäppchen

Die Rede ist dabei von der AVM FRITZ!Box 6670 Cable (Wi-Fi 7). Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um einen Router für den Kabelanschluss. Wer einen DSL-Router mit Wi-Fi 7 sucht, findet hier eine Alternative. Die Cable-Variante ist derzeit bei MediaMarkt aber besonders spannend, denn günstiger als jetzt war die Fritz!Box zuvor noch nie!

Preis-Check: Darum lohnt sich der Kauf jetzt besonders

Bleiben wir direkt beim Preis: Ursprünglich wurde der AVM FRITZ!Box 6670 Cable ein UVP von 279 Euro verpasst. MediaMarkt streicht hiervon jetzt aber immerhin 28 Prozent, wodurch nur noch 199 Euro auf der Rechnung stehen.

Wie lange das Angebot noch läuft, ist leider nicht bekannt (Affiliate-Link)

Wie stark dies wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich. Denn durch das aktuelle MediaMarkt-Angebot rutscht die Fritz!Box erstmals auf unter 200 Euro!

Das bietet dir die Fritz!Box im Detail

Doch was zeichnet die AVM FRITZ!Box 6670 Cable überhaupt aus? Allen voran natürlich die drahtlose Übertragung per Wi-Fi 7 mit einer WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 2.880 MBit/s bei 5 GHz (bei 2,4 GHz sind es bis zu 720 MBit/s). Generell verfügt der Router über ein Dual-Band und stellt dir fünf Gigabit-Ports zur Verfügung. Und auch sonst ist hier alles am Start, was man von Fritz!Boxen gewohnt ist: Mesh-WLAN, Telefonie über DECT, alle nötigen Sicherheitsfunktionen und Co. Wer noch mehr Infos zu der Fritz!Box möchte, sollte sich mal unseren Vorstellungsartikel zum Release des Routers anschauen.

