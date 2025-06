Irre Preise: MediaMarkt hat riesigen Abverkauf von Lego-Sets gestartet

Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein Lego-Set aufgebaut? Die kleinen Klemmbausteine gibt es längst nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Als analoge Abwechslung zu Bildschirmarbeit, Fernsehen oder Gaming kann ich dir den Aufbau eines Lego-Modells nur wärmstens empfehlen. Hiermit lässt es sich nämlich super abschalten und den Bauspaß aus der Kindheit zurückholen. Bei MediaMarkt kommst du dank der „MwSt. geschenkt”-Aktion jetzt deutlich günstiger an diverse Sets.

Lego im Angebot bei MediaMarkt: Das musst du beachten

Sowohl Lego Technic Sets als auch Bausätze aus der City oder Icons Serie sind bei MediaMarkt gerade teils stark reduziert. Wenn du also noch ein Geschenk für ein Kind suchst oder selbst nochmal etwas aus Lego bauen möchtest, wirst du gerade fündig. Wichtig: Den Rabatt-Abzug gibt es nur, wenn du dich bei myMediaMarkt registrierst. Das ist völlig kostenfrei und bietet dir viele weitere Vorteile. Bist du eingeloggt, wird der Rabatt direkt abgezogen.

Wenn du gerne Blumen magst oder ein kreatives Geschenk für deine/n Partner/in suchst, solltest du dir einmal den Lego Icons 10313 Wildblumenstrauß ansehen. Der Bausatz besteht aus 939 Teilen und bietet so ein paar Stunden Bauspaß. Hiermit lassen sich acht verschiedene Blumenarten zusammenbauen – unter anderem Lavendel, Gerbera, Lupinen oder Kornblumen. Als myMediaMarkt-Kunde kommst du für nur noch rund 35 Euro an das bunte Set.

Ebenfalls ein süßes Set für Pflanzenfreunde: das Lego Botanicals 10349 Set „Fröhliche Pflanzen“. Hier baust du zwei kleine künstliche Pflanzen zusammen, die in bunten Töpfen mit kleinen Armen und Beinen sowie einem vergnügten Lächeln stehen. Das Set aus 217 Teilen ist in so manch einem Regal ein echter Hingucker und kostet dank MwSt.-Rabatt nur noch 14,28 Euro.

Die niedlichen Pflänzchen aus dem Set Lego Botanicals 10349 Set „Fröhliche Pflanzen“

Lego Technic, Lego City und vieles mehr reduziert

Wer es lieber technischer mag, kommt mit diversen Technic-Sets auf seine Kosten. So ist etwa der Lego Technic 42204 Fast and Furious Toyota Supra MK4 schon für unter 40 Euro zu haben, wenn du als myMediaMarkt-Kunde eingeloggt bist. Hier baust du einen orangefarbenen Flitzer aus 810 Teilen zusammen, mit dem Kinder nach dem Aufbau auch noch lange spielen können.

Es geht aber sogar noch preiswerter. Den Lego Technic 42173 Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen holst du dir gerade dank der Rabattaktion nämlich sogar schon für runter 35 Euro bei MediaMarkt. Auch hier hast du mit über 800 Teilen jede Menge Bauspaß und kannst sämtliche Details nachbauen. Ob V8-Motor, Lenkung oder Türen, die sich nach oben öffnen lassen – hier wurde an alles gedacht.

Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen

Wenn du hingegen etwas aus der Lego City Reihe suchst, lohnt sich vielleicht ein Blick auf das Stuntz 60360 Set. Das bietet mit 117 Teilen einen recht kurzen Bauspaß, ist aber auch vor allem zum Spielen im Nachgang gedacht. Teil des Sets sind nämlich zwei selbstfahrende Motorräder samt Minifiguren sowie zwei Rampen und Ringe an einer Halterung. Hier können die Bikes hindurchflitzen, sodass Kinder eigene Stunts mit den Motorrädern durchführen können. Das Set ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und kostet dank myMediaMarkt-Rabatt nur noch rund 25 Euro.

Das war aber noch längst nicht alles. Alle aktuellen Lego-Deals von MediaMarkt findest du auf dieser Übersichtsseite. Schau doch einfach mal vorbei. Noch mehr MwSt.-Rabatt-Deals haben wir dir außerdem in diesem Artikel zusammengesucht.

