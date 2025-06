Samsung 4K-TV so günstig wie nie: Doppelt sparen bei MediaMarkt!

Du willst fernsehen wie im Kino? Neben einer Schüssel voller duftendem Popcorn brauchst du dafür auch noch einen passenden Fernseher. 4K-TVs gibt’s ja mittlerweile in fast allen Preisklassen, sodass du nicht unbedingt einen vierstelligen Betrag ausgeben musst. Markengeräte sind aber nach wie vor gerne ziemlich teuer. Nicht dieses Modell von Samsung, das du bei MediaMarkt dank der Mehrwertsteuer-Aktion so günstig wie nie zuvor abgreifen kannst.

Samsung 4K-TV: Bei MediaMarkt jetzt echt günstig

Während der MwSt.-Aktion streicht MediaMarkt beinahe vom kompletten Sortiment die Mehrwertsteuer, du sicherst dir dadurch einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent. Die Aktion läuft vom 26. Juni und noch bis einschließlich 30. Juni. Einzige Bedingung für den Rabatt: Du musst eingeloggtes myMediaMarkt-Mitglied sein. Ein Konto kannst du dir hier in wenigen Klicks und komplett kostenlos erstellen. Wir haben uns bereits durch die Angebote gewühlt und dir unsere Favoriten herausgesucht. Ein Angebot, das dabei besonders herausstach, war ein Samsung 4K-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale.

Normalerweise hängt am GU55DU7170 von Samsung ein Preisschild von rund 800 Euro (UVP) dran. Dieser Preis ist bereits reduziert, sodass du für 444 Euro an das Modell mit 55 Zoll rankommst. Wenn du dich jetzt noch als myMediaMarkt-Mitglied anmeldest, sparst du dir weitere 70,89 Euro, sodass wir am Ende bei 373,11 Euro landen. Dadurch sparst du bei MediaMarkt sogar doppelt. Du sicherst dir nicht nur den besten Preis im Netz, auch generell bist du noch nie günstiger an das TV-Gerät gekommen.

Ist der Fernseher die richtige Wahl für dich?

Der Preis stimmt so weit, dann werfen wir jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen. Der Samsung-Fernseher macht mit 55 Zoll ziemlich Eindruck im Wohnzimmer. Wenn dir das nicht genügt, kannst du ihn auch in einer größeren Größe bestellen – allerdings ändert sich dann natürlich auch der Preis.

Der 4K-TV löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und verschiedene Bildverbesserungsfunktionen wie Film Modus, Mega Contrast und UHD Dimming sorgen für zusätzliche Qualität. Er liefert eine Bildwiederholrate von 50 Hz. Für den alltäglichen Gebrauch ist das definitiv ausreichend, Gamer werden hier aber nicht unbedingt glücklich. Ein integriertes Soundsystem mit einer Leistung von 20 Watt sorgt für die passende Untermalung beim Fernsehen. Genügt dir das nicht, kannst du aber auch externe Lautsprecher anschließen. Dafür stehen dir mehrere HDMI- und USB-Anschlüsse sowie eine Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Da es sich hier um einen Smart-TV handelt, erhältst du in nur wenigen Klicks Zugriff auf deine liebsten Streamingdienste.

Das Angebot zum Samsung TV gilt, wie oben bereits erwähnt, nur bis zum 30. Juni. Dann endet auch die MwSt.-Aktion bei MediaMarkt. Bei Interesse solltest du dir also nicht allzu viel Zeit mit dem Kauf lassen.