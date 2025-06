Nur bis Montag: Dieser Telekom-Tarif kostet jetzt weniger als 5 Euro pro Monat

Du suchst einen Handytarif im top Telekom-Netz, möchtest dafür aber keine hohe monatliche Grundgebühr zahlen? Dann solltest du jetzt genauer hinschauen, denn aktuell wartet ein starkes Angebot auf dich. Für weniger als 5 Euro im Monat bekommst du hier einen Tarif im stabilen Netz und solidem Datenvolumen. Wir schauen rein.

Telekom-Netz zum Discounter-Preis

Warum der Tarif so günstig ist? Du schließt den Vertrag nicht direkt bei der Telekom ab, sondern über einen Mobilfunk-Discounter – in diesem Fall Freenet. Und das lohnt sich richtig, denn dank einer aktuellen Aktion zahlst du hier nicht mehr 24,99 Euro, sondern bekommst jeden Monat 20 Euro Rabatt. Das bedeutet: Du sicherst dir die Allnet-Flat im 5G-Netz der Telekom für gerade mal 4,99 Euro monatlich.

Im Tarif enthalten sind 12 GB Datenvolumen pro Monat im stabilen 5G-Netz der Telekom. Damit surfst und streamst du mit bis zu 50 Mbit/s – mehr als schnell genug für ruckelfreie Streams in Full-HD oder schnelles Surfen. Zusätzlich gibt’s eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming, sodass du deinen Tarif innerhalb der EU genauso nutzen kannst wie zu Hause. Einen einmaligen Anschlusspreis musst du ebenfalls nicht zahlen – du kannst also absolut günstig starten.

50 GB extra: so funktioniert’s

Und jetzt kommt noch ein cooles Extra, das den Deal noch besser macht. Du bekommst hier nämlich außerdem ein Daten-Depot mit satten 50 GB geschenkt. Dieses zusätzliche Volumen kannst du flexibel über 24 Monate hinweg nutzen. Das ist perfekt, wenn du in einzelnen Monaten mal mehr als die regulären 12 GB brauchst. Damit stehen dir im Schnitt über 14 GB monatlich zur Verfügung, du kannst das Depot aber auch unregelmäßig verbrauchen, wenn das Datenvolumen einmal knapp wird.

Zusätzlich zu dem starken Preis punktet der Tarif mit Features wie VoLTE und WLAN-Call – dadurch telefonierst du mit besserer Qualität, vor allem in Innenräumen. Falls du eine eSIM brauchst – etwa für deine Smartwatch – kannst du den Tarif ebenso als eSIM bestellen.

12 GB für unter 5 Euro: Nur noch für kurze Zeit

Was du hier also in Summe bekommst, ist ein starker Handytarif im besten Netz. Und das zum Schnäppchenpreis. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis Montagmittag (30. Juni, 14 Uhr). Wenn du dir diesen Deal sichern willst, solltest du also nicht zu lange überlegen.

