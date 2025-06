Überraschendes Aldi-Angebot: Ein Balkonkraftwerk mit 2kW-Speicher kann doch günstig sein

Derzeit hat es mal wieder ein Balkonkraftwerk ins Aldi-Angebot geschafft. Allerdings nicht irgendeines, sondern eins, das direkt mit einem Speicher geliefert wird. Das lohnt sich gerade für diejenigen, die bei großer Sonnenausbeute eh nicht zu Hause sind und den Strom nicht direkt verbrauchen können. Dafür wird er dann im Speicher gesammelt und kann etwa abends ins Netz gespeist werden. Damit profitieren dann auch Spät-Kocher und Fernseh-Nachteulen vom Sonnenstrom, der über Tag generiert wird.

Eigentlich sind solche Speicher-Systeme teuer

Während es die reinen Solarmodule zusammen mit Wechselrichter (die Basis für jedes „Balkonkraftwerk“) schon für wenige hundert Euro gibt (hier zum Beispiel für unter 300 Euro – ebenfalls bei Aldi), ziehen Batteriespeicher die Kosten ziemlich in die Höhe. Vierstellig wird’s da eigentlich immer. Eigentlich.

Das Set, das gerade bei Aldi im Angebot ist, verbindet zwei bifaziale Solarmodule, Wechselrichter sowie Batteriespeicher und bietet das Setup 40 Prozent günstiger an, als eigentlich auf dem Preisschild steht. Statt schlappen 1.500 Euro ist das Set nämlich gerade für nur 899 Euro zu haben. Damit liegt es eben deutlich unter der Schwelle zur Vierstelligkeit. Und das, obwohl noch einmal Versandgebühren (Spedition) in Höhe von gut 40 Euro dazukommen.

Steckerfertiges Solarkraftwerk (800W) mit Speicher

Das Balkonkraftwerk ist „steckerfertig“. Das heißt, der mitgelieferte Wechselrichter ist so eingerichtet, dass das Setup problemlos in eine Wandsteckdose (SchuKo) gesteckt werden kann und den generierten Strom – entweder direkt aus den Solarpanelen oder eben aus dem Speicher – einspeisen kann. Zum Einsatz kommt hier ein Wechselrichter der Firma Marstek – einer der etablierten Hersteller auf dem Gebiet (neben Hoymiles, Growatt und weiteren).

Aus der gleichen Schmiede kommt der 2.240 Wattstunden fassende Batteriespeicher. Der Marstek B2500-D beinhaltet LFP-Batterien, die auf dem aktuellen Stand der Technik sind und eine lange Lebensdauer versprechen. Zur Einordnung: Ist der Speicher voll, würde er einen modernen LED-Fernseher 30 bis 40 Stunden(!) mit Strom versorgen können. Klassische Haushaltsdauerverbraucher wie WLAN-Router und Kühlschrank (zusammen) sind auf einem ähnlichen Energie-Niveau unterwegs. Hochgerechnet lässt sich damit also einiges an Autarkie erlangen.

Zwei bifaziale Solar-Panels

Nicht zuletzt besteht das Set noch aus zwei bifazial funktionierenden Solarmodulen. Bifazial bedeutet, dass die Solarflächen nicht nur auf der nach vorne ausgerichteten Seite Strom generieren, sondern auch auf der Rückseite. Das kommt zum Tragen, wenn die Sonne wandert und in einem sehr schrägen Winkel auf das Panel scheint. Außerdem wird so auch von der Hauswand reflektierte Strahlung in Strom umgewandelt. Jedes Panel kommt so auf eine Leistung von bis zu 440 Watt. Beide zusammen ergeben also bis 880 Watt, was im Wechselrichter dann für die erlaubten 800 Watt Einspeisung weitergegeben werden kann.

→ Hier geht’s zum Aldi-Angebot

Balkonkraftwerk mit Speicher bei Aldi mit Solarpanels, Wechselrichter und Speicher – allerdings ohne Montageset.

Achtung: Gemäß Lieferumfang bei Aldi ist hier keine Vorrichtung zur Anbringung an einem Balkon dabei. Ein Montageset musst du also noch besorgen. Der Grund liegt darin, dass man das Solarkraftwerk nicht nur – dem Namen entsprechend – am Balkon anbringen kann, sondern auch auf der Freifläche. Je nach Anwendungsbedarf benötigt es also verschiedene Montagesets (Dieses für 26 Euro ist eine Empfehlung von Amazon).

Keinen Deal mehr verpassen: Der neue inside digital Schnäppchen-Kanal bei WhatsApp

Balkonkraftwerk anschließen: Was muss ich beachten

Die in Deutschland offiziell verkauften Sets – darunter zählt auch dieses von Aldi – haben Sicherheits-Zertifizierungen durchlaufen und können im Haushalt betrieben werden. Wichtig ist, dass das System direkt an eine SchuKo-Steckdose angeschlossen wird und nicht etwa in einen Mehrfachstecker (Hier droht Kabelbrand). Wer ganz sicher gehen will, lässt sich eine spezielle Einspeise-Steckdose einbauen („Wielandstecker“), das ist aber nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben.

Der Einbau eines Balkonkraftwerks ist prinzipiell genehmigungsfrei (auch Vermieter können nur aus wirklich triftigen Gründen widersprechen). Allerdings musst du den Betrieb im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden. Das geht online, ist in kurzer Zeit erledigt und geht ohne Widerspruchsmöglichkeit vonstatten – es handelt sich um eine reine, aber verpflichtende Informationsabgabe.

→ Hier findest du das Aldi-Angebot!

Jetzt weiterlesen Aufgeräumt mit PV-Mythen: Diese geläufigen Irrtümer bestehen