Haarstyling im Dyson-Stil – aber bei Netto zum Discounterpreis

Der Dyson Airwrap ist in Sachen Haarstyling ein echtes Wunschgerät. Beliebt bei Influencer*innen, vielseitig einsetzbar und schonend zum Haar. Doch mit einem Preis von mehreren hundert Euro bleibt er für viele unerschwinglich. Wer auf der Suche nach einer günstigeren Alternative ist, könnte beim aktuellen Netto-Angebot fündig werden: Der „My Beauty Styler“ kostet unter 100 Euro und bringt sechs Aufsätze für verschiedene Stylings mit. Kein High-End-Gerät, aber ein Top-Produkt für alle, die nicht gleich ein Vermögen für schöne Haare ausgeben wollen.

Fast wie der Dyson Airwrap – in günstiger

Ähnlich wie beim Dyson Airwrap arbeitet der Haarstyler von my beauty light mit einem starken Luftstrom, der das Haar sanft formt. Dafür werden die Haare von dem Gerät angesaugt und können sich so automatisch um den Aufsatz formen. So sollen voluminöse Haare, schicke Locken oder eine wilde Lockenmähne ganz schonend und ohne große Hitze bleiben.

Für Power sorgt ein Brushless-Motor mit bis zu 110.000 Umdrehungen pro Minute und eine maximale Leistung von 1.500 Watt. Der Styler lässt sich in drei Temperaturstufen einstellen: kalt (120 Watt), warm (730 Watt) und heiß (1.420 Watt). Dank einer Kabellänge von einem Meter und achtzig Zentimetern kannst du dich entspannt fertig machen, ohne direkt vor der Steckdose stehen zu müssen.

My Beauty Styler mit Lockenwickler-Aufsatz

Um verschiedenste Frisuren zu kreieren, kommt der Haarstyler mit sechs weiteren Aufsätzen. Dazu gehören zwei Lockendreher, einer für links und einer für rechts, eine Warmluftbürste, um auch freche Haare zu bändigen und ein Diffusor für die natürliche Lockenmähne. Doch du kannst nicht nur Locken bändigen oder kreieren, du kannst auch die Streichbürste verwenden, um freche Haare unter Kontrolle zu bekommen oder einfach für einen glatten Look zu sorgen. Alle Aufsätze lassen sich simpel per Klick-Mechanismus tauschen, zum Transport ist ein kleiner Reisebeutel mit dabei.

Schicke Frisuren für kleinen Preis

Der My Beauty Styler von Netto eignet sich vor allem für Einsteiger*innen im Frisuren-Game oder schlicht und einfach für Leute, die es nicht einsehen, viel Geld für ein Dyson-Produkt zu zahlen. Im Vergleich zu solchen Produkten, kommt der Haarstyler natürlich nicht an alle Funktionen ran, bietet aber dennoch eine sinnvolle Alternative, vor allem zu dem aktuellen Preis. Der my Beauty Styler ist für einen UVP von 199,99 Euro ausgeschrieben, ist aber bei Netto aktuell für die Hälfte zu haben. So zahlst du anstatt der fast 200 Euro nur knappe 100 Euro.

Übrigens: Bei Netto läuft aktuell noch eine Aktion, dank der du weitere acht Euro Rabatt auf deinen Einkauf ergattern kannst. Alles, was du machen musst, ist das kleine Kästchen anklicken, das über der Warenkorb-Option angezeigt wird, und schon ist der Rabatt aktiv.

