Sommer, Sonne, Sonderpreis: 7 E-Bike-Schnäppchen für weit unter 1.500 Euro!

Du träumst schon lange von einem E-Bike, die Räder sind dir aber immer zu teuer gewesen? Dann wirf mal einen Blick in den Shop von Upway. Hier bekommst du während des Sommer-Sales jede Menge Bikes schon für weit unter 1.500 Euro, teilweise sind die Räder sogar über die Hälfte günstiger als der UVP.

Die E-Bikes, die du bei Upway kaufen kannst, sind nicht neu, sondern generalüberholt. Das bedeutet, sie haben meistens schon ein paar Kilometer auf dem Sattel, stehen neuen Modellen aber ansonsten in nichts nach. Damit schonst du deinen Geldbeutel, denn natürlich sind diese Modelle weitaus günstiger als solche frisch vom Werk. Unsere sieben Favoriten der aktuellen Aktion stellen wir dir jetzt vor.

City-E-Bike für entspannte Stunden

Wir starten mit dem Panther Maruka 1.0 Citybike. Dieses Rad bekommst du jetzt für 1.149 Euro statt des UVPs von 2.900 Euro. Das entspricht ganzen 60 Prozent Rabatt! Das Rad stammt aus dem Jahr 2024 und hat bisher weniger als fünf Kilometer zurückgelegt. Es hat eine Rahmenhöhe von 55 Zentimetern, in Kombination mit den 28 Zoll Reifen eignet es sich optimal für Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,75 und 1,90 Metern.

So sieht das Panther Maruka 1.0 aus

Der Bosch Active Line Motor sitzt im Tretlager und unterstützt dich beim cruisen durch die Stadt. Der tiefe Einstieg ist außerdem super praktisch, wenn du oft an Ampeln halten musst oder einfach bequem auf und absteigen möchtest.

Für Sportliche: E-Mountainbike jetzt über die Hälfte günstiger

Wenn du auch gerne mal über Stock und Stein unterwegs bist, eignet sich ein E-Mountainbike besser für dich. Upway bietet dir dafür beispielsweise das Fischer Montis 5.0 an. Der Hersteller veranschlagt hierfür einen UVP von 2.599 Euro an, du kommst aber jetzt schon für 1.149 Euro dran. Das generalüberholte Rad ist bisher 864 Kilometer gefahren, der Zustand der Batterie gilt laut Upway aber noch immer als „Ursprünglich“. Der Brose Drive C Motor befindet sich hier ebenfalls im Tretlager. Die zehn Gänge kannst du über eine Kettenschaltung wechseln. Das Rad eignet sich aufgrund der Rahmengröße von 46 Zentimetern und der Räder mit 29 Zoll für Personen zwischen 1,75 und 1,90 Metern.

Das Fischer Montis 5.0

Die Mischung macht’s: Trekking-E-Bike von Freebike

Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Art von Rad die richtige ist, bist du mit diesem Trekking-Bike von Freebike gut aufgehoben. Richtige Offroad-Strecken solltest du mit dem Modell Manhattan zwar trotzdem meiden, für Schotterwege sowie normale Radwege ist es aber perfekt geeignet.

Das Rad, das Upway verkauft, stammt aus dem Jahr 2023 und hat bisher keine fünf Kilometer zurückgelegt. Es ist damit also wirklich noch nahezu neu. Preislich liegst du hier aber mit 1.399 Euro trotzdem 50 Prozent unter dem eigentlichen UVP.

Da Upway die Räder einzeln wieder instand setzt, ist die Stückzahl der E-Bikes immer sehr begrenzt. Deshalb haben wir dir jetzt noch vier weitere Angebote herausgesucht, die du dir ebenfalls mal anschauen solltest. Und wenn du möchtest, klick dich doch einfach selbst durch die Angebote des Sommer-Sales.