Absolut wild: Das Pixel 9 gibt's hier jetzt schon für unter 15 Euro pro Monat

Obwohl das nächste Modell – das Pixel 10 – schon in den Startlöchern steht, sinken die Preise für den Vorgänger jetzt schon deutlich. Besonders auffällig ist dabei ein Deal der MediaMarkt Tarifwelt: Für monatlich nur 14,99 Euro kannst du dir das Google Pixel 9 sichern, sofern du dich für einen bestimmten Mobilfunkvertrag entscheidest. On top gibt es sogar noch einen Wechselbonus von 50 Euro, wenn du deine Rufnummer mitnimmst.

So setzt sich der Gesamtpreis zusammen

Das Angebot klingt verlockend – doch was zahlst du wirklich? Neben den 14,99 Euro pro Monat fallen einmalig 29 Euro für das Smartphone an. Zusätzlich kommen ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Entscheidest du dich für den Anbieterwechsel, wird dir ein Bonus in Höhe von 50 Euro gutgeschrieben. So holst du dir einen Großteil der Einmalkosten gleich wieder zurück.

Aber rechnet sich der Deal für das Google Pixel 9 überhaupt? Über die gesamte Laufzeit zahlst du lediglich 389,70 Euro für Smartphone und Tarif. Für ein aktuelles High-End-Gerät ist das ein bemerkenswert niedriger Preis – insbesondere dann, wenn du ohnehin einen neuen 5G-Vertrag brauchst. Im Vergleich zum regulären Verkaufspreis sparst du mehr als 150 Euro – ohne gebrauchte Geräte in Betracht zu ziehen.

Diese Details bieten dir der Tarif und das Pixel 9

Du erhältst das Gerät im Bundle mit einem Freenet-Tarif, der im 5G-Netz von Vodafone läuft. Enthalten sind 20 GB Datenvolumen monatlich sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Damit bist du mobil bestens versorgt – auch für Streaming und andere datenintensive Anwendungen reicht das locker aus.

Das Google Pixel 9 zählt mit diesem Angebot klar zu den besten Smartphones unter der 400-Euro-Marke. Neben der starken Preis-Leistung überzeugt es durch sieben Jahre garantierte Android-Updates, ein exzellentes Display und eine ausgeklügelte KI-Steuerung. Auch der hauseigene Tensor G4-Chip liefert im Alltag richtig flotte Performance. Mit 12 GB RAM und 128 GB internem Speicher bist du zudem gut aufgestellt.

Du hast das Pixel 9 schon länger im Auge? Dann solltest du bei diesem Deal nicht lange zögern – günstiger bekommst du es aktuell kaum.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!