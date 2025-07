Bis zu 62 Prozent Rabatt: MediaMarkt startet großen Akkusauger-Ausverkauf

Akkusauger sind kabelgebundenen Modellen in vielerlei Hinsicht überlegen. Sie sind viel schneller zur Hand als herkömmliche Staubsauger und lassen sich außerdem deutlich flexibler nutzen. Kein Kabel begrenzt einen beim Saubermachen, wodurch auch Möbel oder der PKW-Innenraum komfortabel von Staub und Schmutz befreit sind. Bei MediaMarkt sind gerade mehrere Modelle günstig zu haben.

Fast 60 Prozent günstiger: Diese Premium-Akkusauger lohnen sich jetzt

Ein absolutes High-End-Modell holst du dir mit dem Rowenta RH99F1 X-Force Flex 15.60 Animal Akkusauger nach Hause. Er ist mit 230 Air Watt besonders leistungsstark und kann dadurch auch Feinstaub aus Teppichen und Polstern effektiv entfernen. Besonders ist zusätzlich die Akkulaufzeit. Mit nur einer Aufladung kommst du hier nämlich bis zu 80 Minuten aus. Somit kannst du in der Regel ein ganzes Einfamilienhaus in einem Rutsch sauber bekommen. Und besonders spannend für Haustierbesitzer: Rowenta schickt jede Menge Zubehör mit, mit dem sich Tierhaare leicht und effektiv von diversen Oberflächen entfernen lassen. Vom UVP, der mit rund 1.050 Euro normalerweise recht hoch angesetzt ist, zieht MediaMarkt jetzt 59 Prozent ab. Dadurch kostet dich der Akkusauger nur noch 429 Euro.

Cool ist auch der Rowenta RH9AD1 X-Force Flex 13.60 Animal Aqua Aerospin. Dieser Akkusauger kann nämlich nicht nur staubsaugen, sondern auch feucht putzen. Dafür gibt es einen speziellen Aufsatz mit zwei rotierenden Wischmopps, der gleichzeitig saugt und wischt. Dadurch ist die Reinigung nicht nur komfortabler, sondern auch insgesamt schneller erledigt, als mit Mopp und Staubsauger. Davon abgesehen punktet dieses Modell mit bis zu 150 Air Watt Leistung und maximal 60 Minuten Akkulaufzeit. Weitere Aufsätze helfen auch hier bei der Reinigung von Polstern, Ritzen und sonstigen schwer erreichbaren Stellen. Dank 58 Prozent Rabatt zahlst du für dieses Modell jetzt nur noch 369 Euro.

Mit diesem Gerät kannst du sogar in einem Schritt saugen und wischen

Schon ab 75 Euro: Staubsauger für kleines Budget im Angebot

Noch günstiger kommst du an den Rowenta RH6A39 X-Pert 7.60 Stielsauger. Hier zieht MediaMarkt gerade 53 Prozent Rabatt ab und verlangt so nur noch 149 Euro für den Akkusauger. Dieses Modell ist ebenfalls absolut flexibel einsetzbar – wahlweise als Boden- oder Handstaubsauger und bietet bis zu 140 W Leistung. Eine Akkuladung sorgt zudem für bis zu 45 Minuten Reinigung am Stück.

Wenn dir hingegen die Flexibilität weniger wichtig ist und du stattdessen mehr Wert auf eine hohe Saugkraft und einen kleinen Preis legst, könnte sich auch der kabelgebundene RO3957 Compact Power Parkett Staubsauger von Rowenta lohnen. An dieses Modell mit 900 Watt Leistung kommst du gerade nämlich schon für 75 Euro und sparst somit 58 Prozent des UVPs.