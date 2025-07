Völlig irre: Netto verkauft 1.000-Euro-Balkonkraftwerk für deutlich unter 250 Euro

Wenn du endlich unabhängiger werden und einen Teil deines Stroms selbst produzieren möchtest, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Denn der Discounter Netto senkt gerade ein Balkonkraftwerk-Komplettset um satte 76 Prozent im Preis. So günstig ist momentan kein anderer Shop. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Balkonkraftwerk zum Knallerpreis bei Netto: Das hat es zu bieten

Im Angebot ist das Sunniva 1196 W Balkonkraftwerk – bestehend aus zwei Solarmodulen mit je 460 W Leistung, einem 800W-Wechselrichter und einem 5 Meter langen Anschlusskabel, mit dem du den Wechselrichter mit der Haussteckdose verbindest. Da es sich hier um sogenannte bifaziale Panels handelt, können diese nicht nur an der Vorderseite Sonnenlicht aufnehmen und in Strom umwandeln, sondern ebenso an der Rückseite. Das lohnt sich besonders, wenn die Panels schräg auf einer Terrasse oder an einem Balkon angebracht werden, da dann auch reflektierendes Licht die Rückseite gut erreichen kann. Hierdurch kann sich der Energieertrag insgesamt deutlich erhöhen, als wenn nur über die Vorderseite Sonnenlicht absorbiert wird. Somit ist unter idealen Bedingungen laut Hersteller eine Gesamtleistung von 1.196 W möglich.

Das ist alles bei dem Balkonkraftwerk bei Netto enthalten

Die Solarpanels sind außerdem gegen extreme Umweltbedingungen geschützt und halten so laut Hersteller etwa auch starkem Wind, extremer Hitze oder Kälte und Regen problemlos stand. Weiterhin praktisch: Mithilfe der zugehörigen App – die sich per Bluetooth mit dem Wechselrichter verbindet – hast du jederzeit den perfekten Überblick über deine Stromproduktion.

Bei Netto 76 Prozent günstiger: Der Preis im Check

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Kosten. Der Rabatt ist hier gerade nämlich echt spektakulär. Netto senkt das Balkonkraftwerk um satte 76 Prozent. Auf der Rechnung stehen dadurch nur noch 239 statt 999 Euro (UVP). Noch weiter lässt sich die Rechnung zusätzlich drücken, wenn du das Häkchen auf der Produktseite anklickst. Dadurch sinkt der Gesamtpreis nochmal um acht Euro. Das Ergebnis: Der günstigste Preis auf dem Markt – derzeit unterbietet niemand sonst den Lebensmittel-Discounter (siehe Preisvergleich).

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!