Nur 7 mm dünn! Diese richtig kompakten Powerbanks sind jetzt bis zu 40 % günstiger bei Amazon

Richtig gelesen: Baseus, das Unternehmen, das innerhalb kürzester Zeit verschiedene Amazon-Bestenlisten in Beschlag genommen hat, bietet dir gerade zwei Powerbanks mit einem irren Rabatt an. Vor allem iPhone-Fans sollten hier genauer hinschauen, denn es handelt sich um Gadgets mit Magsafe-Funktion und sogar der aktuelle Qi2-Ladestandard ist möglich. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie viel du hier wirklich sparen kannst.

Powerbanks unter 50 Euro: So kommst du an den Rabatt

Wie so oft bei Amazon läuft hier alles über Coupons auf der Produktseite. Im Angebot befinden sich beide Modelle der PicoGo AM41-Reihe, die dich wahlweise mit einer Kapazität von 5.000 oder 10.000 mAh versorgen. Natürlich gibt es noch weitere Unterschiede, auf diese gehen wir allerdings erst etwas später im Artikel ein.

Logisch ist, dass die kleinere Variante etwas günstiger ist. Bedeutet in Zahlen ausgedrückt, dass du für die Baseus PicoGo AM41 5.000 mAh regulär 59,99 Euro zahlst. Hiervon streicht Amazon bereits 17 Prozent. Klickst du nun den auffälligen Coupon auf der Produktseite dazu, werden weitere 30 Prozent abgezogen. Ein weiterer Gutschein, der sich direkt darunter befindet, entfernt noch mal 10 Prozent. Damit du nicht den Taschenrechner rauskramen musst: Dadurch zahlst du gerade einmal 29,99 Euro für die Powerbank.

Lädt zwei Geräte gleichzeitig – per Kabel mit bis zu 27 W und kabellos mit 15 W.

Etwas leichter kommst du an den Rabatt der größeren Powerbank. Denn hier zahlst du regulär 69,99 Euro, kannst aber durch den Klick auf den orangen Coupon direkt 40 Prozent abziehen. Dadurch entsteht ein Deal-Preis von 49,99 Euro. Beide Modelle gab es bisher nicht günstiger – was in Anbetracht des Release im April 2025 auch etwas seltsam wäre. Damit du nicht die Katze im Sack kaufst, bekommst du nachfolgend noch einige Infos zu den Powerbanks.

Baseus PicoGo – Das bieten die tragbaren Akkus

Schauen wir uns in aller Kürze die Gemeinsamkeiten genauer an. Beide Geräte bieten ein ultradünnes Design. Gerade einmal 7,6 mm messen die PicoGo-Powerbanks und passen somit problemlos in Hosentaschen oder Geldbeutel. Außerdem bieten beide eine Magsafe-Funktion, wodurch du sie magnetisch an dein iPhone heften kannst. Zusätzlich soll das spezielle Kühlsystem zu einer 98 Prozent besseren Hitzeverteilung führen. Überwacht wird das Ganze durch einen KI-Chip. Die entsprechende Leistung der USB-C-Ports wird zudem über PowerDelivery (PD) geliefert, um ein Schnellladen zu ermöglichen.

So weit, so gut. Entscheidend sind allerdings die Unterschiede. Denn die größere Powerbank bietet zusätzlich den Qi2-Ladestandard. Dadurch unterscheidet sich die Ladeleistung im kabellosen Zustand. Die 10.000-mAh-Variante bringt 15 W auf die Messwaage, während die 5.000-mAh-Version mit 7,5 W auskommen darf. Ähnlich verhält es sich bei den USB-C-Anschlüssen. Hier gibt es 27 bzw. 20 W für dein Endgerät. Immerhin: Beide Powerbanks bieten eine Kompatibilität für alle iPhones ab der 12er-Serie und auch Android-Smartphones könnt Ihr laden – zumindest über USB-C.

