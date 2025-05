E-Bike-Knaller bei Aldi: Statt über 2.000 kostet es jetzt weniger als 700 Euro (Update: Neues Top-Angebot)

Update: Das E-Bike für unter 700 Euro bei Aldi ist leider schon ausverkauft. Wir haben aber ein anderes Schnäppchen bei Aldi gefunden, das ebenfalls einen Blick wert ist. Dieses Trekking E-Bike ist dank 50 Prozent Rabatt jetzt nämlich immerhin für 999 Euro zu haben.

Wenn du dein E-Bike nicht nur für den Weg zur Arbeit, Uni oder den Supermarkt nutzt, sondern auch gern mal Offroad unterwegs bist – also über Felder, Waldwege und Schotterpisten – solltest du auf ein elektrisches Mountainbike setzen. Genau solch ein Modell ist bei Aldi aktuell um satte 65 Prozent reduziert. Für weniger als 700 Euro (leider ausverkauft) bekommst du hier ein E-MTB, das in Sachen Preis-Leistung nahezu ungeschlagen ist.

Was das E-Mountainbike von Fischer draufhat

Das Angebot betrifft das Montis EM 1726 von Fischer – ein solides Pedelec, das mit einem 250-Watt-Heckmotor von Bafang ausgestattet ist. Die nötige Energie liefert ein Akku mit 557 Wattstunden, der laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 140 Kilometern ermöglicht. Das reicht locker für längere Ausflüge ins Gelände oder tägliche Fahrten, ohne dass du ständig ans Aufladen denken musst. Praktisch: Du kannst den Akku einfach entnehmen und bequem in der Wohnung laden.

Fischer Montis EM 1726 – so sieht das E-Bike aus

Für eine reibungslose Performance sorgt eine 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano. Das ist besonders hilfreich, wenn du bergauf fährst oder auf wechselndem Untergrund unterwegs bist. Hydraulische Scheibenbremsen bringen dich zuverlässig und schnell zum Stehen – auch bei hoher Geschwindigkeit oder Nässe. Die Federgabel gleicht zudem Stöße sanft aus und sorgt für ein komfortables Fahrgefühl. Schutzbleche fehlen zwar, aber immerhin liefert Fischer ein Beleuchtungsset direkt mit. Außerdem kommt das E-Bike zu 95 Prozent vormontiert zu dir nach Hause – du musst nur noch kleinere Teile wie die Pedale anbringen und kannst dann sofort loslegen.

So viel sparst du beim Aldi-Angebot wirklich

Aldi verkauft das Montis EM 1726 ab sofort für nur 699 Euro – statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 2.049 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 1.300 Euro, also rund 65 Prozent. Ein Blick in den Preisvergleich zeigt: Kein anderer Händler bietet das Modell derzeit günstiger an. Der nächstbeste Preis liegt sogar etwa 300 Euro höher. Damit liefert Aldi aktuell mit Abstand das beste Angebot. Einziger Haken: Da das Fahrrad per Spedition geliefert wird, kommen 39,95 Euro Transportkosten obendrauf. Wenn du auf der Suche nach einem robusten, günstigen E-Mountainbike bist, solltest du dir dieses Angebot aber trotzdem nicht entgehen lassen.

