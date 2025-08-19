LG-Fernseher stark reduziert: MediaMarkt verlangt nur 350 Euro für dieses Modell

Stell dir vor, du sitzt abends mit deiner Lieblingsserie auf dem Sofa – gestochen scharf, detailreich und mit sattem Sound. Genau dieses Erlebnis holst du dir mit dem LG-Fernseher, den es gerade im Angebot gibt, ins Haus. Und das Beste: Du musst dafür nicht tief in die Tasche greifen, denn MediaMarkt hat den Preis kräftig nach unten gedrückt, sodass du für nur 350 Euro an das Top-Modell herankommst.
LG-Fernseher Abverkauf: 46 Prozent Rabatt
Ins Auge gesprungen ist uns insbesondere der LG „Nano Cell“ 43NANO81T6A. Das Modell in der 43-Zoll-Ausführung ist um starke 46 Prozent rabattiert und kostet statt einst 649 Euro jetzt nur noch 349 Euro. Ein echtes Schnäppchen möchte man meinen. Wer das Gerät nicht gerade selbst abholen kann, muss allerdings noch Versandkosten zurechnen (Amazon ist noch etwas günstiger – bei Redaktionsschluss hatte der Versandriese aber nur noch elf Geräte auf Lager).
Kommen wir zum Gerät: Der 4K Smart-TV stammt aus der 2024er-Serie von LG und wurde vor ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt eingeführt. Dafür ist der Rabatt echt ordentlich – auch, wenn Fernseher nie lange auf ihrem UVP kleben bleiben.
Wir haben also einen ordentlich ausgestatteten Fernseher, der mit 60 Hz, optimierter LED-Technik (kein OLED) und ohne HDMI 2.1 Slots natürlich nicht an Leistungsmerkmale von drei- bis vierfach so teuren Geräten heranreicht. Dafür gibt’s HDR10, HLG und Unterstützung für Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home und Airplay2. Zum Streamen und fürs TV-Programm (Triple Tuner integriert) reicht das Set-up allemal und selbst PlayStation-Zocker werden hier mit Abstrichen nicht enttäuscht. Die beliebte „LG Magic Remote“ ist ebenfalls bei diesem Modell mit dabei.
Stiftung Warentest lobt Bild & Ton
Bei der Stiftung Warentest war das Standardmodell mit 55 Zoll im Test (ist mit 449 Euro ebenfalls günstig zu haben). Die Tester lobten vor allem Bild- sowie – bei Flatscreens unüblich – die Tonqualität und vergaben in diesen beiden Disziplinen starke Noten von 2,2 sowie 1,9 (Bericht hinter Paywall). Der vergleichsweise hohe Stromverbrauch ließ die Gesamtnote auf eine 2– absinken. Das Energiethema dürfte etwa bei der 43-Zoll-Version aber weniger stark ins Gewicht fallen. LG spricht von Energiedaten zwischen 54 und 84 kWh pro 1.000 Stunden Wiedergabezeit. Es gibt sparsamere Modelle, aber der LG 43NANO81T6A ist auch kein Strom-Monster.
