LG-Fernseher stark reduziert: MediaMarkt verlangt nur 350 Euro für dieses Modell

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Du träumst von Kino-Feeling im eigenen Wohnzimmer, aber dein Budget soll dabei nicht gesprengt werden? Dann lohnt sich gerade ein Blick zu MediaMarkt. Dort wartet aktuell ein LG-Fernseher mit satten 46 Prozent Rabatt.
LG-Fernseher im Laden - Hinweis auf
LG-Fernseher überzeugt bei Stiftung Warentest: Jetzt kostet er nur 350 EuroBildquelle: Grzegorz Czapski / Shutterstock.com
  • Teilen

Stell dir vor, du sitzt abends mit deiner Lieblingsserie auf dem Sofa – gestochen scharf, detailreich und mit sattem Sound. Genau dieses Erlebnis holst du dir mit dem LG-Fernseher, den es gerade im Angebot gibt, ins Haus. Und das Beste: Du musst dafür nicht tief in die Tasche greifen, denn MediaMarkt hat den Preis kräftig nach unten gedrückt, sodass du für nur 350 Euro an das Top-Modell herankommst.

LG-Fernseher Abverkauf: 46 Prozent Rabatt

Ins Auge gesprungen ist uns insbesondere der LG „Nano Cell“ 43NANO81T6A. Das Modell in der 43-Zoll-Ausführung ist um starke 46 Prozent rabattiert und kostet statt einst 649 Euro jetzt nur noch 349 Euro. Ein echtes Schnäppchen möchte man meinen. Wer das Gerät nicht gerade selbst abholen kann, muss allerdings noch Versandkosten zurechnen (Amazon ist noch etwas günstiger – bei Redaktionsschluss hatte der Versandriese aber nur noch elf Geräte auf Lager).

Kommen wir zum Gerät: Der 4K Smart-TV stammt aus der 2024er-Serie von LG und wurde vor ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt eingeführt. Dafür ist der Rabatt echt ordentlich – auch, wenn Fernseher nie lange auf ihrem UVP kleben bleiben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Wir haben also einen ordentlich ausgestatteten Fernseher, der mit 60 Hz, optimierter LED-Technik (kein OLED) und ohne HDMI 2.1 Slots natürlich nicht an Leistungsmerkmale von drei- bis vierfach so teuren Geräten heranreicht. Dafür gibt’s HDR10, HLG und Unterstützung für Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home und Airplay2. Zum Streamen und fürs TV-Programm (Triple Tuner integriert) reicht das Set-up allemal und selbst PlayStation-Zocker werden hier mit Abstrichen nicht enttäuscht. Die beliebte „LG Magic Remote“ ist ebenfalls bei diesem Modell mit dabei.

Stiftung Warentest lobt Bild & Ton

Bei der Stiftung Warentest war das Standardmodell mit 55 Zoll im Test (ist mit 449 Euro ebenfalls günstig zu haben). Die Tester lobten vor allem Bild- sowie – bei Flatscreens unüblich – die Tonqualität und vergaben in diesen beiden Disziplinen starke Noten von 2,2 sowie 1,9 (Bericht hinter Paywall). Der vergleichsweise hohe Stromverbrauch ließ die Gesamtnote auf eine 2– absinken. Das Energiethema dürfte etwa bei der 43-Zoll-Version aber weniger stark ins Gewicht fallen. LG spricht von Energiedaten zwischen 54 und 84 kWh pro 1.000 Stunden Wiedergabezeit. Es gibt sparsamere Modelle, aber der LG 43NANO81T6A ist auch kein Strom-Monster.

Zum Angebot bei MediaMarkt
Zum Angebot bei Amazon

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Deutlich unter 10 Euro - Amazon verkauft gerade ein Must-have fürs Auto, das im Zweifel Leben retten kann
Gadgets
Deutlich unter 10 Euro: Amazon verkauft gerade ein Must-have fürs Auto, das Leben retten kann
Eine Frau läuft an einer Straße entlang und blickt auf ihr Smartphone. Eingeblendet sind Informationen zu einem Handytarif, eingekreist sind Preis und Datenvolumen.
Tarife
5G-Tarif für nur 9,99 Euro: 75 GB sorgen für Surf-Vergnügen
Samsung Galaxy S25
Media Markt
Samsung Galaxy S25 jetzt für Sparfüchse freigeschaltet: Fitness-Tracker inklusive!
Disney+
Disney+ Abo günstiger bekommen: Diesen neuen Trick kennen viele noch nicht
Vorwerk
Testsieger zum Sparpreis: Vorwerk reduziert Akkusauger und verschenkt Gutscheine im Wert von bis zu 250 €
Amazon
Sparen leicht gemacht: Die Amazon-Angebote am Dienstag (19.08.)
Strom und Energie
Nur 339 Euro: Dieses Balkonkraftwerk hat mehr drauf, als du denkst
Tarife
Viele kennen ihn noch nicht: Das ist jetzt der günstigste Unlimited-Tarif auf dem Markt
Tarife
Dauerhaft nur 4,99 Euro: Diesen genialen Vodafone-Tarif kennen viele nicht