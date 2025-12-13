Smartphone-Abverkauf bei MediaMarkt: Android-Geräte fliegen in hohem Bogen raus

Die Technik-Welt teilt sich, vereinfacht dargestellt, doch eigentlich nur in Team Apple oder in Team Android auf. Je nachdem, welcher Seite du dich zugehörig fühlst, darfst du dich bei MediaMarkt jetzt auf starke Rabatte freuen. Die Android Weeks laufen bis zum 22. Dezember, und wenn du dich beeilst, kannst du während der Aktion sicher auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk abstauben.

Android-Smartphones im Preissturz

Zu Weihnachten soll ein neues Handy her? Dann wirf mal einen Blick auf das Google Pixel 10. Bei MediaMarkt bekommst du es aktuell mit einem Rabatt von 22 Prozent. Du zahlst somit 699 Euro für die 128-GB-Version. Richtig stark wird der Preis jedoch erst, wenn du dein altes Smartphone an den Händler verkaufst. Damit sicherst du dir nämlich bis zu 250 Euro Ankaufsprämie. Alle Infos dazu erhältst du direkt auf der Website des jeweiligen Produkts.

Für den Preis bekommst du die neueste Version der Pixel-Serie von Google. Es überzeugt mit einem 6,3 Zoll großen Display, das mit bis zu 120 Hz all deine Inhalte schön flüssig darstellt. Fotos schießt du mit der Triple-Kamera, bestehend aus Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv. Der Akku mit einer Kapazität von 4.970 mAh bringt dich locker durch den Tag.

Google Pixel 10 699,00 € Das Google Pixel 10 bietet ein 120-Hz-OLED-Display , den Tensor G5-Chip und schnelle 5G-Performance . Die 48-MP-Triple-Kamera sorgt für starke Foto- und Videoqualität, während der große Akku lange Laufzeiten ermöglicht. 699,00 € bei MediaMarkt

Auch das Vorgängermodell, das Pixel 9a, rutscht jetzt ordentlich im Preis. Statt 549 Euro bekommst du es für 399 Euro. Die Rechnung kannst du dank bis zu 150 Euro Ankaufsprämie noch weiter drücken. In unserem Test hat uns das 9a definitiv überzeugen können. Wenn du also nicht unbedingt das neueste Google-Phone brauchst, bist du auch mit der preisgünstigeren 9a-Version gut aufgehoben.

→ Pixel 9a bei MediaMarkt ansehen

Wer statt Google lieber ein neues Samsung-Smartphone in den Händen halten will, kann sich das Samsung Galaxy A56 5G mit einem Rabatt von 39 Prozent krallen. Das Smartphone kommt mit einem großen 6,7 Zoll Super-AMOLED-Display mit 120 Hz-Refresh-Rate daher. 8 GB RAM- und (in diesem Angebot) 128 GB SSD-Speicher sorgen für flüssige Alltagsleistung und genug Speicherplatz für all deine Daten und Fotos. Aktuell bekommst du es für 288 Euro bei MediaMarkt.

Neben dem A56 gibt’s auch das S25 FE deutlich günstiger. Den UVP von 809 Euro reduziert MediaMarkt um 27 Prozent auf 589 Euro. Auch bei diesem Angebot kannst du noch mal deutlich mehr sparen, wenn du den Ankaufsservice für dein altes Smartphone nutzt. Bis zu 75 Euro Prämie sind drin. Das S25 FE selbst bietet so ziemlich alles, was ein modernes Smartphone draufhaben sollte. Darunter ein hochauflösendes 6,7 Zoll Display, eine starke Kamera und integrierte KI-Features.

Pixel Watch 4 in allen Ausführungen

Wenn du dir direkt die passende Watch zu deinem neuen Google-Phone gönnen möchtest, bietet dir MediaMarkt die Pixel Watch 4 jetzt bereits ab 349 Euro an. Auch hier greift der Ankaufsservice von MediaMarkt. Statt eines Smartphones gibst du aber eine alte Smartwatch in den Verkauf. Bis zu 75 Euro Prämie sind so möglich. Die Uhr gibt’s in verschiedenen Größen und als WiFi- oder LTE-Variante. Die Größe wie auch die Verbindungstechnik beeinflussen den Preis. Diese Angebote gibt’s im Detail:

Die Uhr selbst punktet mit einem schlichten und dennoch schicken Design. Das AMOLED-Display steckt in einem Gehäuse aus Aluminium und dank des Armbands aus Fluorelastomer kannst du sie auch bequem beim Sportmachen tragen. Dabei trackt sie nicht nur während des Trainings, sondern auch im Alltag deine Herzfrequenz und kann auch ein EKG durchführen. Die Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden rundet das Gerät ab.

Noch mehr starke Android-Angebote von MediaMarkt

Neben diesen Smartphone- und Wearable-Schnäppchen, reduziert MediaMarkt noch fleißig weiter. Darunter auch Tablets, Kopfhörer oder Chromebooks. Nicht vergessen: Die Android Weeks laufen noch bis zum 22. Dezember. Die folgenden Angebote sind ebenfalls einen Blick wert:

Laptops

Acer 315 Chromebook für 299 Euro statt 399 Euro

Acer Chromebook Plus 516 für 499 Euro statt 599 Euro

Lenovo IdeaPad Slim 3 für 229 Euro statt 299 Euro

Tablets und Kopfhörer

→ Alle Angebote der Android Weeks findest du hier

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für alle bevorstehenden Shopping-Events perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Mit Tefal, Dyson und mehr: MediaMarkt startet neue brandheiße Rabattaktion