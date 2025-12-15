Für einen guten Start in die Woche: Amazon-Deals am Montag (15.12.)

Nächste Woche ist schon Weihnachten! Wenn du noch nicht alle Geschenke beisammen hast, wird es langsam höchste Zeit. Für schnelle Inspiration sorgen unsere Amazon-Deals des Tages. Das gibt's heute zu holen.
Deals des Tages für Montag
Die Amazon-Deals vom MontagBildquelle: inside digital
Smartwatch, Bluetooth-Lautsprecher oder doch eine Heizdecke? Heute gibt’s wieder jede Menge verschiedene Schnäppchen vom Versandriesen Amazon.

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • soundcore Select 4 Go Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, Wasser- und Staubschutz, schwimmfähig, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Blukar LED-Taschenlampe, Doppelpack, wiederaufladbar mit vier Lichtmodi, für 15,19 Euro statt 21,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • LED-Sternenhimmelprojektor mit Timerfunktion, 14 verschiedene Lichtmodi, für 18,03 Euro statt 21,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Laubbläser mit 8.000 mAh-Akku, drei Geschwindigkeitsstufen, bis zu 257 km/h sind möglich, für 89,99 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Warnweste mit LED, wiederaufladbar, leuchtet bis zu 9 Stunden am Stück, für 14,10 Euro statt 16,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Sofortbildkamera mit 32 GB integriertem Speicherplatz, wird bereits mit Fotopapier geliefert, für 19,99 Euro statt 25,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Bedsure Heizdecke mit Abschaltautomatik, 130 x 180 cm groß, sechs Heizstufen, Abschaltautomatik nach zehn Stunden, für 39,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

