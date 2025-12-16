Mit Lego, Roborock und Huawei: Amazon-Angebote am Dienstag (16.12.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Der Dienstag startet wie immer mit zehn unserer Amazon-Favoriten. Wir haben uns durch die unterschiedlichen Kategorien geklickt und hier kommen die Angebote, die sich richtig lohnen. Vielleicht ist auch etwas für dich dabei.
Deals vom Dienstag
Die Amazon-Deals vom DienstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Heute gibt’s Angebote aus den Kategorien Küche, Haushalt und Wearables. Auch ein Lego-Set ist dabei! Am besten verlieren wir keine Zeit mehr, hier kommen die Amazon-Deals des Tages.

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Ugreen einziehbares Ladekabel USB-C auf USB-C, mit 100 W Schnellladung, insgesamt 1 Meter lang, für 12,36 Euro statt 15,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Nicer Dicer Chef Deluxe-Set, 28 Teile, mit Glasschale, für Würfel, Stifte, Scheibe, Streifen und Gemüsespaghetti, für 74,71 Euro statt 129,94 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Leselampe für den Hals, mit drei verschiedenen Farben und sechs verstellbaren Helligkeitsstufen, 80 Stunden Akkulaufzeit für 18,99 Euro statt 36,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ring Intercom Audio, Gegensprechanlage, virtuelle Schlüssel teilen, für 34,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Braun Silk-épil 9 Flex Epilierer mit flexiblem 360-Grad-Kopf, auch unter der Dusche anwendbar, für 119,99 Euro statt 219,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Heinz Multhaup

    Sehr gute Auswahl.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Lidl-Logo und ein Fragezeichen vor einer Küche.
Küche
Nur noch wenige Stunden: Lidl verkauft Marken-Küchengerät für unter 35 Euro
Pixel Watch 4 im Vordergrund, dahinter ein MediaMarkt-Logo
Smartwatch
Pixel Watch 4 bei MediaMarkt: Jetzt mit Rabatt & weiterem Vorteil
Deals des Tages für Montag
Amazon
Für einen guten Start in die Woche: Amazon-Deals am Montag (15.12.)
Schnäppchen
Kein Witz: Lidl verkauft nächste Woche einen Staubsauger für 20 Euro
Amazon
Amazon-Käufer sind begeistert: Diese Geldbörse hat ein Geheimnis
Amazon
Beliebtes Amazon-Produkt: In diesem Shop ist es jetzt überraschend günstig
Lidl
Bei Lidl im Angebot: Infrarotheizung fast 50 Prozent günstiger
Media Markt
Smartphone-Abverkauf bei MediaMarkt: Android-Geräte fliegen in hohem Bogen raus
Küche
MediaMarkt reduziert Bosch-Küchengerät auf nur 79 Euro: Darum ist es eine gute Geschenkidee