Top-Deals bei Amazon (20.08.): Klassiker und smarte Gadgets zum Sparpreis sichern

Heute lohnt sich ein Abstecher in die Amazon-Deals des Tages gleich doppelt: Neben praktischen Basics, die in keinem Haushalt fehlen dürfen, findest du dort auch spannende Extras, die deinen Alltag so richtig spannend machen. Von nützlichen Helfern bis hin zu cleveren Gadgets ist für fast jeden Bedarf etwas Passendes dabei – und das zu Preisen, die sich echt lohnen.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Batterien sollten in keinem Zuhause fehlen. Amazon bietet dir welche der Eigenmarke mit einem Rabatt von 15 Prozent an. Statt 22,80 Euro zahlst du für 100 Stück der AA-Batterien nur 19,29 Euro. Es gibt sie praktischerweise direkt in verschiedenen Ausführungen und Packungsgrößen. Hier geht’s zum Angebot.

Neben Batterien gehört auch eine microSD-Karte in jeden Haushalt. Hier kannst du erneut ein Amazon Basics Schnäppchen schießen. Für nur 11 Euro bekommst du eine Karte mit 128 Gigabyte Speicherkapazität. Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s und auch bei diesem Angebot hast du verschiedene Varianten zur Auswahl. Hier geht’s zum Angebot.

Virtual Reality zum Einstiegspreis: Die Meta Quest 3S bekommst du beim Versandriesen mit einem Rabatt von 15 Prozent. Statt 329,99 Euro kostet sie dich jetzt noch 279,99 Euro. Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich noch ein Gorilla Tag Cardboard Hero Bundle mit exklusiven In-Game-Items. Hier geht’s zum Angebot.

Diese Govee Lightstrips sorgen für spannende Lichteffekte in deinem Zuhause. Im Paket sind zwei zehn Meter lange Lichtstreifen enthalten, die du an die Wand kleben kannst. Per App hast du die Möglichkeit, 64 verschiedene Szenen oder unzählige unterschiedliche Farben einzustellen. Statt 35,99 Euro zahlst du für die Lightstrips jetzt nur noch 24,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

