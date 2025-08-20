Hinter dem Angebot steckt eine Dashcam – vielleicht hast du davon schon gehört. Dabei handelt es sich im Grunde um eine kompakte Kamera, die im Wageninneren montiert wird und während der Fahrt kontinuierlich aufnimmt. Kommt es zu einem Unfall, liefern die Aufzeichnungen wichtige Hinweise, um die Schuldfrage eindeutig zu klären. Aber nicht nur im Straßenverkehr ist sie nützlich: Auch wenn das Auto abgestellt ist, kann die Kamera Vandalen oder Kratzer-Verursacher dokumentieren – oft schreckt allein ihre sichtbare Präsenz mögliche Täter ab.

Überwachung bei der Fahrt und auf dem Parkplatz: Das kann die Dashcam

Was kann die Kamera überhaupt? Sie nimmt einerseits klassischerweise während der Fahrt sämtliche Verkehrssituationen in Full-HD auf. Hierbei verfügt sie über ein Superweitwinkel-Objektiv, das einen besonders großen Bereich im Blick hat. Cool ist: Sie nimmt nicht nur ein bis zwei Meter entfernt sämtliche Geschehnisse scharf auf, sondern auch bis zu 20 Zentimeter in der Nähe erkennt die Kamera noch alles im Detail. Und genauso gut zeichnet sie auch alles in der Ferne auf. So sind Gesichter, Kennzeichen und Co. in verschiedenen Entfernungen gut identifizierbar.

So sieht die Dashcam 402 von Rollei aus

Die Kamera hat verschiedene Modi, in denen sie Aufnahmen startet. Im Loop-Modus nimmt sie einerseits permanent auf, sobald du sie eingeschaltet hast. Ein integriertes GPS-Modul zeichnet zugleich auch deinen jeweiligen Standort auf. Andererseits verfügt die Kamera noch über einen G-Sensor, der Erschütterungen erkennt und so im Falle eines Unfalls oder eines sonstigen Ruckelns am Auto eine Notfallaufzeichnung startet. Hierbei werden die vergangenen Minuten vor dem Ruckeln gespeichert, sodass du alle wichtigen Details mitbekommst. Wie bereits erwähnt, funktioniert das nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Parken. Dafür ist ein kleiner Akku in der Kamera verbaut. Während der Fahrt bekommt die Kamera hingegen Energie aus dem Zigarettenanzünder. Ein Verbindungskabel legt der Hersteller gleich bei.

Alle Videoclips können auf einer microSDHC-Speicherkarten gespeichert werden und so auch im Anschluss an einem Rechner im Großformat angeschaut werden. Die Kamera verfügt aber auch über ein kleines LC-Display, auf dem du dir bereits im Auto die Clips anschauen kannst. Gut zu wissen: Die Kamera lässt sich per Saugnapf an der Fensterscheibe befestigen und ist so schnell an- und abmontiert.

Fast zum halben Preis: So gut ist der Deal

Aldi reduziert gerade die Dashcam 402 von Rollei satte 40 Prozent im Preis. Statt rund 100 Euro (UVP) musst du dadurch jetzt nur noch 59,99 Euro zahlen. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand dazu – der Preis ist aber dennoch top. Wenn du dein Auto preiswert absichern möchtest, ist das aktuell also eine gute Gelegenheit.

