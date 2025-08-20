Ein MUSS in jedem Auto: Aldi bietet es aktuell fast zum halben Preis an

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer mit dem Auto unterwegs ist, kennt die typischen Ärgernisse im Straßenverkehr: Drängler, riskante Spurwechsel oder Fahrer, die einem die Vorfahrt rauben. Genau für solche Situationen gibt es jetzt bei Aldi ein praktisches Gerät, das fast nur die Hälfte kostet und für mehr Sicherheit sorgt.
DAS sollte jeder im Auto haben – bei Aldi ist es jetzt stark reduziert
DAS sollte jeder im Auto haben – bei Aldi ist es jetzt stark reduziertBildquelle: Gemini Bildgenerator / Aldi
  • Teilen

Hinter dem Angebot steckt eine Dashcam – vielleicht hast du davon schon gehört. Dabei handelt es sich im Grunde um eine kompakte Kamera, die im Wageninneren montiert wird und während der Fahrt kontinuierlich aufnimmt. Kommt es zu einem Unfall, liefern die Aufzeichnungen wichtige Hinweise, um die Schuldfrage eindeutig zu klären. Aber nicht nur im Straßenverkehr ist sie nützlich: Auch wenn das Auto abgestellt ist, kann die Kamera Vandalen oder Kratzer-Verursacher dokumentieren – oft schreckt allein ihre sichtbare Präsenz mögliche Täter ab.

Überwachung bei der Fahrt und auf dem Parkplatz: Das kann die Dashcam

Was kann die Kamera überhaupt? Sie nimmt einerseits klassischerweise während der Fahrt sämtliche Verkehrssituationen in Full-HD auf. Hierbei verfügt sie über ein Superweitwinkel-Objektiv, das einen besonders großen Bereich im Blick hat. Cool ist: Sie nimmt nicht nur ein bis zwei Meter entfernt sämtliche Geschehnisse scharf auf, sondern auch bis zu 20 Zentimeter in der Nähe erkennt die Kamera noch alles im Detail. Und genauso gut zeichnet sie auch alles in der Ferne auf. So sind Gesichter, Kennzeichen und Co. in verschiedenen Entfernungen gut identifizierbar.

So sieht die Dashcam 402 von Rollei aus
So sieht die Dashcam 402 von Rollei aus

Die Kamera hat verschiedene Modi, in denen sie Aufnahmen startet. Im Loop-Modus nimmt sie einerseits permanent auf, sobald du sie eingeschaltet hast. Ein integriertes GPS-Modul zeichnet zugleich auch deinen jeweiligen Standort auf. Andererseits verfügt die Kamera noch über einen G-Sensor, der Erschütterungen erkennt und so im Falle eines Unfalls oder eines sonstigen Ruckelns am Auto eine Notfallaufzeichnung startet. Hierbei werden die vergangenen Minuten vor dem Ruckeln gespeichert, sodass du alle wichtigen Details mitbekommst. Wie bereits erwähnt, funktioniert das nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Parken. Dafür ist ein kleiner Akku in der Kamera verbaut. Während der Fahrt bekommt die Kamera hingegen Energie aus dem Zigarettenanzünder. Ein Verbindungskabel legt der Hersteller gleich bei.

Alle Videoclips können auf einer microSDHC-Speicherkarten gespeichert werden und so auch im Anschluss an einem Rechner im Großformat angeschaut werden. Die Kamera verfügt aber auch über ein kleines LC-Display, auf dem du dir bereits im Auto die Clips anschauen kannst. Gut zu wissen: Die Kamera lässt sich per Saugnapf an der Fensterscheibe befestigen und ist so schnell an- und abmontiert.

Fast zum halben Preis: So gut ist der Deal

Aldi reduziert gerade die Dashcam 402 von Rollei satte 40 Prozent im Preis. Statt rund 100 Euro (UVP) musst du dadurch jetzt nur noch 59,99 Euro zahlen. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand dazu – der Preis ist aber dennoch top. Wenn du dein Auto preiswert absichern möchtest, ist das aktuell also eine gute Gelegenheit.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

  • Tech-Deals & Must-haves für alle
  • Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet
  • Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Aldi. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Heinz Multhaup

    Sehr schön.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

E-Bikes stehen an einer Straße
E-Bike
Diese E-Bikes sind die perfekte Wahl für alle, die eigentlich keinen Platz für ein Fahrrad haben
Kleines Amazon-Paket wird von einer Person im Garten gehalten
Gadgets
Amazon verkauft DAS Sommer-Produkt jetzt für nur 16 Euro
Deals vom Mittwoch
Amazon
Top-Deals bei Amazon (20.08.): Klassiker und smarte Gadgets zum Sparpreis sichern
Schnäppchen
Irre: Dieses Galaxy-S25-Bundle mit 150-GB-Tarif kostet fast genauso wenig wie das Handy allein
Kochen
Beliebtes Küchengerät von Tefal: Hier gibt's den OptiGrill mit über 60 Prozent Rabatt
Gadgets
Deutlich unter 10 Euro: Amazon verkauft gerade ein Must-have fürs Auto, das Leben retten kann
Congstar
Preisfehler?! 30 GB kosten hier nur 1 Euro
Deutsche Telekom
Mit gratis Samsung-Gerät: Dieser riesige Telekom-Tarif kostet jetzt nur 14,99 Euro
Fernseher & Smart TV
Bei Amazon so günstig wie nie: Großer LG-Fernseher im Abverkauf