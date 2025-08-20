Diese E-Bikes sind die perfekte Wahl für alle, die eigentlich keinen Platz für ein Fahrrad haben

Zur Arbeit, ins Freibad oder zum Einkaufen: Im Sommer möchte man am liebsten alles mit dem Rad erledigen. Wenn du Zuhause keinen Keller hast und dir nur eine kleine Garage zur Verfügung steht, stellt sich schnell die Frage: wohin mit dem Rad? Abhilfe schaffen da sogenannte Faltfahrräder, die sich, wie der Name schon sagt, zusammenfalten und damit sehr platzsparend verstauen lassen. Beim Händler Upway gibt’s gleich mehrere solcher E-Bikes mit heftigen Rabatten von teilweise über 60 Prozent. Die Räder von Upway sind generalüberholt und damit zwar nicht brandneu, technisch aber trotzdem in einem einwandfreien Zustand, da sie von Experten überprüft und wieder auf Vordermann gebracht werden.

Falträder im Preissturz: Diese Angebote lohnen sich

Falträder sind der perfekte Begleiter für den urbanen Alltag. Offroad-Abenteuer solltest du hiermit nicht unbedingt starten, den täglichen Pendelweg legst du aber deutlich bequemer als in der überfüllten Bahn zurück. Zusammengefaltet passen sie so deutlich besser in die Wohnung, ins Büro oder das Auto und den Zug.

Den Anfang unserer Liste macht das Tucano Zero Faltrad. Dieses E-Bike wird mit einem UVP von 2.250 Euro gehandelt, bei Upway kommst du bereits für 1.199 Euro dran. Dabei ist das Rad aus dem Jahr 2025 so gut wie neu. Bisher ist es nur rund fünf Kilometer gefahren und steht somit einem Neukauf in nichts nach.

So sieht das E-Bike von Tucano aus

Mit einem Gewicht von 15 Kilogramm ist es deutlich leichter als normale E-Bikes. Dank des faltbaren Designs passt es easy ins Treppenhaus oder auf den Balkon. Dennoch musst du hiermit keine Abstriche im puncto Leistung machen. Der Bafang-Motor sitzt im Vorderrad und die Batterie mit 300 Wattstunden bringt dich mit einer Ladung ungefähr 60 Kilometer weit. Es eignet sich für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und 1,90 Metern.

Etwas günstiger ist das Beaufort Bobbie Faltrad. Dieses ist bisher 58 Kilometer unterwegs gewesen und kostet dich jetzt 1.149 Euro. Du sparst dir damit satte 50 Prozent vom UVP, der bei 2.299 Euro liegt. Das Rad stammt aus dem Jahr 2022 und wiegt 16 Kilogramm. Größentechnisch eignet es sich für Personen zwischen 1,60 und 1,85 Meter. Im Hinterrad ist ein Aikema Motor verbaut. Die Batterie ist mit einer Kapazität von 280 Wattstunden etwas schwächer als beim Tucano.

Für den gleichen Preis gibt es auch das Eovolt Morning Rad. Der Blick auf dessen Details macht deutlich: Mit einer bisher zurückgelegten Strecke von nur 32 Kilometern ist dieses E-Bike nahezu neu. In diesem Rad ist übrigens auch eine 24-Gang-Kettenschaltung von Shimano verbaut. Es eignet sich für Fahrerinnen und Fahrer mit einer Körpergröße von 1,58 bis 1,83 Meter.

Noch mehr Angebote: Wirf auch noch einen Blick auf diese E-Bikes

Da Upway die Bikes wieder herrichtet und neu verkauft, handelt es sich bei jedem Angebot um Einzelstücke. Das bedeutet, dass einzelne Modelle bereits schnell wieder ausverkauft sein könnten. Deshalb findest du jetzt noch mal eine Liste mit weiteren Faltrad-Schnäppchen.

Bizobike A-Class: Für Personen mit einer Körpergröße von 1,60 bis 1,90 Meter, 1.367 Kilometer gefahren, für 899 Euro (UVP: 2.350 Euro)

Tern Vektron P7i: Für Personen mit einer Körpergröße von 1,59 bis 1,84 Meter, 231 Kilometer gefahren, für 2.499 Euro (UVP: 4.499 Euro)

Eovolt Afternoon: Für Personen mit einer Körpergröße von 1,60 bis 1,90 Meter, 83 Kilometer gefahren, für 1.699 Euro (UVP: 2.199 Euro)

O2feel iPeps Fold Up 5.1: Für Personen mit einer Körpergröße von 1,60 bis 1,85 Meter, 3.002 Kilometer gefahren, für 1.049 Euro (UVP: 2.299 Euro)

Sollte hier nichts für dich dabei sein oder du dich einfach noch etwas mehr umgucken wollen, findest du zudem hier alle E-Falträder bei Upway.