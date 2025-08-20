Amazon verkauft DAS Sommer-Produkt jetzt für nur 16 Euro

Neben vielen schönen Dingen bietet der Sommer auch ein großes Ärgernis: Insektenstiche. Amazon verkauft dagegen jetzt ein kleines 16-Euro-Gadget, das sich auch im Herbst oder nächsten Frühling echt bezahlt machen kann.
Manche Gadgets sind so praktisch, dass man sich nach dem Kauf fragt: Wie bin ich vorher nur ohne ausgekommen? Und genau dazu zählt sicherlich auch ein Insektenstichheiler wie der BR 60 von Beurer. Über Hitze wird der Juckreiz von Mücken- und generell Insektenstichen direkt bekämpft. Und Amazon verkauft das Gadget jetzt für nur 15,99 Euro.

Über 35.000 Bewertungen: Das kann der Insektenstichheiler

Der BR 60 Insektenstichheiler von Beurer wurde allein im letzten Monat über 30.000 Mal bei Amazon gekauft. Deutlich über 35.000 Kundinnen und Kunden vergaben insgesamt 4,6/5 Sternen und sorgen somit für eine top Bewertung dieses Gadgets für den Sommer. Das kleine Gerät ist nur 9,8 × 3,5 × 1,9 Zentimeter groß und lässt sich dadurch ohne Probleme mit an den See oder in den Urlaub nehmen. Ohne den Rabatt würde dich der Insektenstichheiler 35,99 Euro kosten, aktuell zahlst du dank 56 Prozent Rabatt allerdings lediglich 15,99 Euro. Da Mücken, Insekten und Co. dich bei den aktuellen Temperaturen noch eine Weile drangsalieren werden, kommt der Rabatt also wie gerufen.

Der Insektenstichheiler erzeugt punktuell Wärme über keramische Heizplatten. Dadurch kannst du jeden einzelnen Stich punktuell behandeln. Aber keine Sorge: Das tut nicht weh. Der Stichheiler erreicht eine Temperatur von rund 50 Grad, was deutlich weniger ist als ein Handwärmer oder eine Tasse Grüntee. Du verbrennst dich also nicht und auch für Kinder ist die Anwendung schmerzfrei. Dennoch soll die Temperatur ausreichen, um Juckreiz und Schwellungen zu verringern. Dabei werden übrigens keinerlei chemische Stoffe eingesetzt, sodass das Gadget auch bei Schwangeren oder Kindern angewendet werden kann.

Insgesamt stehen dir zwei Programme zur Auswahl: 3 Sekunden Wärmebehandlung ist für sensible Haut ein gutes Intervall und 6 Sekunden eignen sich optimal für eine normale Haut. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Signal und du kannst das Gerät wieder von der Haut nehmen.

Preis-Check: Diese Variante ist sogar noch günstiger

Bei Amazon kostet das Gadget im Angebot gerade 15,99 Euro und ist somit 56 Prozent reduziert. Mit Blick auf den Preisvergleich kann hier kein anderer Händler mithalten. Mehr noch: Das Sommer-Gadget war sogar noch nie günstiger! Du bekommst hier also ein echt starkes Angebot.

