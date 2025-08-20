Ein Smartphone einzeln kaufen ist nicht immer die beste Idee. Teilweise lässt sich nämlich viel mehr sparen, wenn du den Mobilfunkanbieter wechselst und das Gerät deiner Wahl zusammen mit einem Tarif bestellst. Das zeigt auch das aktuelle Angebot. Denn während das Samsung Galaxy S25 einzeln normalerweise mindestens 550 Euro kostet, zahlst du in diesem Bundle mit einem 150-GB-Tarif im 5G-Netz der Telekom insgesamt nur einen minimalen Aufpreis – bekommst dafür aber ein top Tarif-Paket on top und umgehst hohe Einmalkosten.

Galaxy S25 & 150-GB-Tarif im Telekom-Netz: Das ist hier alles dabei

Das Angebot haben wir beim niederländischen Händler Gomibo gefunden, welcher aber natürlich auch nach Deutschland liefert. Falls du den Anbieter noch nicht kennst: Hierbei handelt es sich um einen vertrauenswürdigen Shop mit der Wertung „hervorragend“ bei Trustpilot sowie 5/5 Sternen bei Idealo. Du brauchst also keine Bedenken haben, falls du den Anbieter noch nicht kennst.

Aber nun zurück zum Deal. Hier ist einerseits das Samsung Galaxy S25 mit 128 GB Speicherplatz enthalten, welches zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt gehört. Top Performance, ein erstklassiges Display und eine starke Kamera sorgen für ein hervorragendes Set-up.

Dazu bekommst du hier einen congstar-Tarif mit 150 GB monatlichem Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom. Das bedeutet: Du hast massig Daten, um unterwegs sogar stundenlang Serien zu streamen, Videocalls zu führen oder in Bus und Bahn zu arbeiten. Das D-Netz der Telekom sorgt außerdem für eine allseits stabile Verbindung. Dazu bekommst du obendrein eine Allnet- und SMS-Flat, mit der du unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken kannst.

Der Preis im Check

Schauen wir jetzt noch einmal auf den Preis. Für das Bundle musst du monatlich nur 29 Euro zahlen sowie einmalig einen Euro Gerätepreis für das Smartphone. Über 24 Monate entstehen so Kosten von 697 Euro. Wenn du deine alte Rufnummer mitnimmst, kannst du dir zusätzlich noch 10 Euro Wechselbonus sichern. Nochmal zum Vergleich: Das Galaxy S25 ohne Tarif kostet allein bereits noch mindestens 550 Euro. Was du hier für weniger als 150 Euro dazu bekommst, ist also wirklich stark.

Übrigens: Bist du unter 27 Jahre alt, zählst du bei Gomibo zu den jungen Leuten und kannst den Tarif sogar auf monatlich 300 GB verdoppeln. Dafür musst du auf der Aktionsseite nur das Häkchen bei „Junge Leute Tarife“ setzen und schon bekommst du zu demselben Preis 300 GB pro Monat. Doch auch alle anderen machen hier in Summe einen richtigen starken Tarif-Deal mit einem top Samsung-Handy sowie einem großen 5G-Tarif im Telekom-Netz.

