Bitte was? Anbieter schenkt komplette PS5 zum Handytarif dazu – wir checken, ob du echt nicht draufzahlst

Zuletzt gab es die PS5 von Sony mal wieder eine Zeit lang für unter 400 Euro zu kaufen. Diese Solo-Deals sind mittlerweile aber ausgelaufen. Nun zahlst du wieder Minimum 435 Euro für die Konsole. Allerdings gibt es da jetzt diesen Trick, wo die Gesamtkosten für Mobilfunkvertrag und PlayStation unter denen für die PlayStation allein liegen.

Tarif-Trick macht PS5 richtig billig – Telekom-Vertrag gibt’s on top

Beim Anbieter Gomibo sicherst du dir gerade nämlich die PS5 (Slim, Digital Version ohne Laufwerk) als „Geschenk“ zum Handyvertrag ohne Mehrkosten dazu. Will heißen: Du schließt den Vertrag Freenet Allnet Flat 40 GB ab, der zwei Jahre läuft und mit den namensgebenden 40 GB im Telekom-Netz (5G inklusive) bestückt ist. Kostenpunkt: 24,99 Euro pro Monat.

So kommen wir zwar auf 599,76 Euro pro Monat (Anschlusspreis kann per SMS-Code gespart werden) und damit rund 160 Euro über dem reinen PS5-Kurs. Nun greifen aber noch folgende zwei Vorteile: Einmal gibt es 150 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme – und dann noch einmal 50 Euro Cashback. Dann sind schonmal die Kosten für eine PS5 in der Tasche. Und du hast neben der PS5 auch noch einen ziemlich hochwertigen Handytarif in der Tasche.

Die Angebots-Mechanik läuft am Ende so, dass du im Kern nur den Tarif abschließt – als normalen SIM-Only-Vertrag über zwei Jahre. In diesem Zuge gibt es dann die 150 Euro Bonus für die Rufnummernmitnahme. Die PlayStation 5 und die 50 Euro Cashback liegen dann als Geschenk mit dabei. Es ist also streng genommen nicht einmal so, dass du hier die Konsole irgendwie als Vertragsbestandteil reinnimmst.

Zahl ich drauf?

Es ist also amtlich: Du musst zwar dem einen oder anderen Extra „hinterherlaufen“ – also mal eine SMS schicken oder ein Cashback beantragen. Aber dann ist es wirklich so: Die PlayStation ist günstiger, als wenn du sie solo kaufen würdest. Du zahlst also für die PS5 nicht drauf. Nicht einmal und auch nicht über die Vertragsdauer.

Der Hinweis auf die geschenkte PS5 ist bei Gomibo ahezu lächerlich unauffällig in der Ecke (und sicherheitshalber nochmal unten im Kleingedruckten) versteckt. (*Affiliate-Link)

Natürlich wären die Kosten für den reinen Tarif im Marktvergleich auch ein Stück zu hoch. Der Deal lohnt sich also tatsächlich nur wegen der PS5 und den anderen Boni. Aber diese Zusammenkunft ist hier wirklich stark! Falls du nur auf der Suche nach einem SIM-Only-Tarif bist und dich hierher verirrt hast – diese Nummer (Telekom-Netz, 10 Euro Grundgebühr) ist hier gerade unsere Empfehlung.

Zum Mitschreiben: Das musst du für den Deal leisten

Das Angebot ist an sich komplex, auf der Seite aber auch übersichtlich augeschlüsselt. So läuft’s ab:

Tarif hier abschließen und PS5 zusätzlich geschenkt bekommen Anschlussgebühr geschenkt: Hierfür musst du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Dann wird dir die Anschlussgebühr des Vertrags wieder gutgeschrieben 150 Euro Wechselbonus: Wunsch zur Rufnummernmitnahme im Bestellprozess angeben und durchführen. Innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung „Bonus“ per SMS an 22234 senden. Auch diesen Bonus erhältst du dann gutgeschrieben. 50 Euro Cashback: Neukunden via Gomibo erhalten 50 Euro Cashback, wenn sie ihre Bestellung auf der Seite claimpromo.de registrieren und die Erstattung beantragen.

Wer noch ein bisschen mehr für den enthaltenen Handyvertrag übrig hat, den dürfte auch noch die Sonderposition „50 GB Datendepot“ interessieren. Dabei handelt es sich um ein einmaliges Datendepot in Höhe von 50 GB, das nach dem Verbrauch deines Monats-Volumens (jeweils 40 GB pro Monat) angezapft wird und für die gesamte Vertragslaufzeit bis zum vollständigen Verbrauch da ist. So hast du also für besonders datenhungrige Monate nochmal deutlich mehr vom Vertrag, als eigentlich draufsteht. Erfreulich bequeme Seitenbemerkung: Das Datendepot ist einfach da. Du musst keine SMS schicken und dich nirgends extra registrieren, um es zu bekommen.

