MediaMarkt liefert mit einer aktuellen Samsung-Aktion enorme Preisnachlässe auf OLED-Fernseher von Samsung. Zu den Highlights zählen hier Modelle mit bis zu 211 cm Bildschirmdiagonale. Du holst dir also echtes Heimkinofeeling in dein Wohnzimmer. Und der Preis? Der ist überraschend niedrig.

77 Zoll OLED-TVs zum Schnäppchenpreis

Los geht’s mit dem Modell „OLEDGQ77S85D“. Dieses hat ein riesiges 77-Zoll-Display, was einer Diagonale von 195 cm entspricht. MediaMarkt senkt den Preis dieses OLED-TVs aktuell um satte 46 Prozent, sodass du nur noch 1.699 statt rund 3.200 Euro zahlst. Neben der OLED-Technik punktet der Fernseher unter anderem mit 120 Hz für besonders flüssige Bewegungen, HDR10+ sowie optionaler Sprachsteuerung.

Eine noch bessere Ausstattung bietet der Samsung „OLEDGQ77S90D“ OLED-TV. Dieser 77-Zoll-Fernseher verfügt über OLED HDR+, das die Vorteile von OLED mit moderner HDR-Technik kombiniert und somit für noch besseren Kontrast und mehr Dynamik sorgt. Außerdem passt er seine Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse in deiner Umgebung an – angenehm für die Augen und perfekt bei Tageslicht. Zusätzlich bietet dieses Modell sogar 144 Hz Bildwiederholrate, was vor allem beim Gaming ein großer Vorteil ist. MediaMarkt reduziert den Preis dieses Fernsehers um 47 Prozent – du bekommst ihn somit aktuell für 1.899 Euro.

Noch größer: Dieser OLED-Fernseher ist über 2 Meter groß

Es soll noch größer sein? Dann schau dir den Samsung „OLEDGQ83S90D“ OLED-TV mit einer riesigen 83-Zoll-Displaydiagonale an – das entspricht sogar ganzen 211 cm. Auch hier wird OLED HDR+ unterstützt, und Sprachsteuerung ist bei Bedarf ebenfalls verfügbar. Allerdings musst du bei der Bildwiederholrate leichte Abstriche machen: Dieser Fernseher bietet „nur“ 100 Hz. Für den Alltag – egal ob Fernsehen, Filme und Serien oder Gaming – ist das aber immer noch mehr als ausreichend. Bei diesem Modell sparst du aktuell sogar über die Hälfte, denn MediaMarkt reduziert den Preis um 57 Prozent. Somit zahlst du nur noch 2.299 Euro.

