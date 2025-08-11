MediaMarkt räumt Regale leer: Restposten zu absoluten Sonderpreisen - mit Samsung, Dyson & mehr

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
4 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
MediaMarkt sorgt mit einer brandneuen Rabatt-Aktion für reichlich Aufmerksamkeit. Kein Wunder, immerhin wirbt der Elektronikhändler mit "22 Millionen Euro Rabatt". Was es damit auf sich hat und welche Angebote der Aktion sich wirklich lohnen, liest du hier.
Neue MediaMarkt-Aktion: Restposten zu Sonderpreisen
Neue MediaMarkt-Aktion: (Marken-)Restposten zu SonderpreisenBildquelle: Miguel Guasch / Shutterstock.com / MediaMarkt
  • Teilen

Elektronikhändler MediaMarkt hat einen waschechten Ausverkauf gestartet, der den Namen wirklich wert ist. Denn zahlreiche Produkte aus den verschiedensten Kategorien werden zu echten Sonderpreisen verkauft. Dabei handelt es sich wohl meist um Restposten oder Einzelstücke, wodurch die besten Schnäppchen schnell wieder vergriffen sein könnten. Wir liefern dir alle Infos zur Rabatt-Aktion und zeigen unsere Highlight-Deals.

22 Millionen Euro Rabatt? Das hat es mit dem Werbe-Claim auf sich

„22 Millionen Euro Rabatt“ klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder? MediaMarkt wirbt bei seiner neuen Aktion jetzt aber genau hiermit und liefert im Kleingedruckten auch direkt die Erklärung. Scheinbar wurden die Aktions-Preise aller rabattierten Produkte mit den vorherigen Preisschildern verglichen – und in Summe ergibt dies wohl offenbar echt 22 Millionen Euro Rabatt.

Na klar: Für dich selbst macht diese Summe keinen großen Unterschied, meist greift man ja ohnehin nur bei einem oder zwei Angeboten zu. Doch dafür liefert die Aktion tatsächlich einige echte Schnäppchen. Mit dabei sind sogar Marken wie Samsung oder Dyson. Im Anschluss zeigen wir dir daher unsere Highlights. Alle Deals gelten dabei solange der Vorrat reicht oder bis spätestens zum Ende der Aktion am 25. August.

Samsung-Handy für unter 125 Euro

Wer bei Restposten nur an alte, ungewollte Produkte denkt, liegt in diesem Fall komplett falsch. So starten wir unsere Highlights etwa direkt mit einer der beliebtesten Marken: Samsung. Das Galaxy A16 (LTE-Version) ist bei MediaMarkt in der Farbe Schwarz derzeit für lediglich 123,90 Euro zu haben (37 % Rabatt). Damit liefert der Elektronikhändler den derzeit besten Preis für das Samsung-Smartphone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Technisch bekommst du hier das, was du von einem Samsung-Gerät dieser Preisklasse erwarten kannst. Zu den Highlights zählt etwa das 6,7 Zoll große AMOLED-Display, welches eine gute Auflösung und eine flüssige 90-Hz-Darstellung bietet. Bei uns im Test der fast identischen 5G-Variante konnte gleichzeitig aber ebenso die lange Akkulaufzeit punkten. Je nach Nutzung hält das A16 nämlich bis zu 2 Tage ohne Stromversorgung aus. Ebenfalls top: Der Speicher ist per microSD-Karte problemlos erweiterbar, und Samsung liefert bis 2030 Updates für das Gerät. Abstriche muss man dafür gegebenenfalls bei der Leistung machen (die für den Alltag aber locker ausreichen sollte) und auf 5G musst du bei dieser LTE-Variante für 123,90 Euro ebenfalls verzichten.

Von Samsung gibt es übrigens noch weitere Angebote bei MediaMarkt zu entdecken. Spannend ist dabei vor allem noch dieser Samsung 4K-Fernseher für nur 399 Euro (50-Zoll-Modell).

Dyson V12: Top-Akkusauger mit 31 % Rabatt

Neben Samsung hat es mit Dyson eine weitere Top-Marke in die MediaMarkt-Aktion geschafft. Mit dem Dyson V12 Detect Slim Absolute holst du dir einen Premium-Akkusauger in deine Wohnung – und das jetzt mit satten 31 Prozent Rabatt. Dadurch stehen noch 479 Euro auf der Rechnung.

Dyson V12 Detect Slim Absolute Lieferumfang
Dyson V12 Detect Slim Absolute Lieferumfang

Reichlich Aufsätze (inklusive eines praktischen Flex-Adapters um unter Möbel zu kommen), die gewohnt starke Saugleistung eines Dyson-Saugers (150 AW) sowie die automatische Leistungsanpassung sollten das Saugen deiner vier Wände mit dem V12 zum Kinderspiel machen. Ebenfalls top: Die Akkulaufzeit beträgt im Eco-Modus bis zu 60 Minuten, und der Staubbehälter kann mit nur einem Handgriff easy entleert werden.

Weitere MediaMarkt-Schnäppchen auf einen Blick

Natürlich waren das jetzt nur 2 ausgewählte Highlights, die wir besonders spannend finden. Es gibt aber noch so viel mehr Deals zu entdecken. Wer sich selbst durch alle Angebote klicken möchte, sollte daher unbedingt auf der Aktionsseite vorbeischauen. Ansonsten liefern wir hier zum Abschluss noch weitere ausgewählte Deals, die sich für dich lohnen könnten.

→ Alle Angebote entdecken: Ab zur MediaMarkt-Aktionsseite

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Vodafone-Logo
Vodafone
Vodafone verschenkt Geld?! Wer schnell ist, kassiert jetzt 240 Euro
LG 4K-Fernseher für 299 Euro bei Amazon
Fernseher & Smart TV
Amazon wirft LG-Fernseher für unter 300 Euro raus
Nahaufnahme: Eine Frau benutzt ein iPhone; eingeblendet sind Tarifinformationen zu einem Tarif, der dauerhaft 4,99 Euro kostet
Tarife
Dauerhaft 5 Euro: Dieser 25-GB-Tarif macht Schluss mit Preiserhöhungen
Amazon
Am Montag (11.08.): Amazon lockt mit starken Angeboten für jeden Bedarf
Lidl
Rabatte ohne Ende bei Lidl: Schnäppchen schon vor dem offiziellen Aktionsstart sichern
Lidl
Lidl haut Solar-Deal raus: Balkonkraftwerk mit Premium-Speicher zum Knallerpreis
Deutsche Telekom
40 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro - dieses Samsung-Gerät gibt's geschenkt dazu!
Smartwatch
Wer hat drauf gewartet? Die Google Pixel Watch 2 ist gerade im MediaMarkt August-Sale
Smart Garden
Jetzt 30 Prozent günstiger: Gartenprofis schwören auf diese Marke