40 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro - dieses Samsung-Gerät gibt's geschenkt dazu!

Die Deutsche Telekom hat nachweislich das beste Mobilfunknetz Deutschlands. Diesen Vorteil muss man sich bei Tarifen direkt beim Netzbetreiber aber meist teuer erkaufen. Dieses Angebot aus der MediaMarkt-Tarifwelt ist deshalb die perfekte Alternative. Hier kosten dich 40 GB im 5G-Netz der Telekom nämlich nur 14,99 Euro im Monat. Und zusätzlich bekommst du mit den Galaxy Buds3 auch noch Samsung-Kopfhörer geschenkt dazu! Wir stellen dir den Tarif genauer vor und prüfen zum Abschluss auch nochmal, wie sich der Deal im Telekom-Vergleich schlägt.

Telekom-Tarif mit 40 GB, 5G-Netz & Allnet-Flat

Im Fokus des Angebots steht dabei die „Telekom Allnet Flat 40GB“. Die wichtigsten Infos sind hier bereits zu erkennen. Du bekommst neben 40 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz (bis zu 50 MBit/s) nämlich auch noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze dazu. EU-Roaming lässt dich deinen Tarif samt aller Konditionen ebenso ohne Aufpreis im EU-Ausland verwenden. Und mit dem kostenlosen Datendepot kannst du nicht verbrauchtes Datenvolumen mit in den Folgemonat nehmen (muss über die App oder im Online-Service aktiviert werden).

Für all das zahlst du monatlich nur 14,99 Euro sowie einmalig 39,99 Euro als Anschlussgebühr. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten steigt die Grundgebühr allerdings auf satte 39,99 Euro, denk also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung. Und dann wären da ja noch die Samsung Galaxy Buds3 als Extra.

Samsung Galaxy Buds3 als Gratis-Extra zum Telekom-Tarif

Wer bereits aufs Angebot geklickt hat, wird sich jetzt sicherlich fragen, wie wir auf die Idee kommen, dass die Samsung-Kopfhörer ein Gratis-Extra sind. Denn durchaus: Zunächst wird für die Galaxy Buds3 ein einmaliger Gerätepreis von 29,99 Euro (plus 5,95 Euro) veranschlagt. Hier kommt der Wechselbonus ins Spiel. Sende dafür, nachdem du deine neue SIM-Karte erhalten hast, einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234, und schon werden dir 50 Euro als Bonus ausgezahlt. Damit hast du die Kosten für die Samsung-Stöpsel umgehend wieder drin und sparst sogar noch etwas extra.

Bei den GalaxyBuds3 handelt es sich um In-Ear-Kopfhörer von Samsung, die mit einem UVP von 179 Euro durchaus ein hochwertiges Extra zum Telekom-Tarif sind – auch wenn sie mittlerweile durchaus auch schon für unter 80 Euro zu haben sind (zum Preisvergleich). Die Stöpsel bieten dabei einen guten Klang sowie ANC (Active Noise Cancelling). Außerdem sind sie nach IP57 gegen Wasser geschützt. Wenn du noch mehr über die Galaxy Buds3 erfahren möchtest, schau gerne mal in unserem Kurz-Test zu den In-Ears vorbei.

Preis-Check: Geht’s noch günstiger?

Das klingt alles doch ziemlich gut und das ist es grundsätzlich auch – doch kommt man vielleicht auch noch günstiger an einen vergleichbaren Tarif im Telekom-Netz? Die einfache Antwort: Ja! Wir haben uns im Netz umgeschaut und etwa bei Handyhelden einen Telekom 5G-Tarif mit immerhin 30 GB und Allnet-Flat gefunden (zu unserem Artikel dazu). Kostenpunkt hier sind nur 9,99 Euro pro Monat und auch die Anschlussgebühr entfällt komplett. Wenn dir also 30 GB bereits ausreichen und du auf die Samsung-Kopfhörer verzichten kannst, ist dieses Angebot eine noch bessere Option.

Wichtig zu beachten: Auch hier steigen die Kosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten wieder an (auf 19,99 Euro/Monat). Denk also unbedingt an eine rechtzeitige Kündigung. Davor sicherst du dir aber ein echtes Telekom-Schnäppchen.

